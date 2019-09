CACIB: cei mai frumoși câini din lume vin la Arad

Sărbătoare mare la Arad cu ocazia concursului de frumusețe canină – CACIB, ce va avea loc de vineri, 10 septembrie și până duminică, 22 septembrie, în Parcul Chinologic Subcetate, de pe malul râului Mureș (lângă Clubul Activ). Membra fondatoare a Asociației Chinologice din România, Asociația Chinologică Română Arad sărbătorește 50 de ani de la reînființarea chinologiei în țara noastră. Cei mai frumoși câini din 21 de țări se vor întrece ca atare timp de trei zile, la Arad, în cadrul Expoziției CACIB. În total, au intrat în concurs aproximativ 2.000 de exemplare de câini din 144 de rase. Printre țările participante la concursul de la Arad se numără: Germania, Austria, Slovenia, Cehia, Italia, Rusia și Ungaria.

Programul competiției CACIB 2019

Vineri, 20 septembrie: ora 14:00 – Expoziția CCAR și CNTTBR. Sâmbătă, 21 septembrie: ora 9:00 – deschiderea festivă a Expoziției Internaționale CACIB – Cupa Transilvaniei, urmată de arbitrajele în ringuri; ora 14:00 – concursurile speciale și acordarea titlului „Best in Sow” (cel mai frumos câine al expoziției); ora 16:00 – deschiderea Expo CAC cu participare internațională. Duminică, 22 septembrie: ora 10:00, Expoziție CACIB, începerea arbitrajelor la ringuri; ora 14:00 – concursurile speciale și acordarea titlului de „Best in Show”.

10 arbitrii internaționali

„La Arad vor fi desfășurate două expoziții internaționale CACIB, două expoziții de club a câinilor de agrement și o expoziție internațională CAC (comisie națională cu participare internațională). Câinii vor fi arbitrați de personal calificat și specializat. Este vorba de 10 arbitrii care vor veni din Ungaria, Germania, Italia, Finlanda și România. Sperăm că aceste expoziții pe care le prezentăm să ridice prestigiul țării noastre la nivel internațional și să crească valoarea raselor de câini. Îi așteptăm pe toți iubitorii de patrupede să vină în aceste trei zile pentru a vedea cu ochii lor cele mai frumoase exemplare din cele 144 de rase canine ce vor participa la concurs”, a declarat Gheorghe Schill, președintele Asociației Chinologice Arad.

Istoricul Asociației Chinologice din Arad

„În țara noastră a existat o asociație chinologică înființată de Regina Maria care în anul 1933 a fost oficial acceptată de Federația Chinologică Internațională. Totul, până în 1945, când a fost întreruptă întreaga activitatea. Nu s-a mai reînființat asociaţia decât în anul 1969, la inițiativa arădenilor, în colaborare cu cei din Timișoara, Oradea și Cluj Napoca. Bucureștiul a aderat la asociația noastră abia după 10 ani de zile. În anul 1973, Asociația Chinologică Română, fondată de arădeni, am devenit membră cu drepturi depline în Federația Chinologică Internațională. De atunci și până în prezent, în cei 50 de ani de activitate, am organizat an de an expoziții atât în Arad, cât și în țară și am obținut nenumărate rezultate. Ne putem mândri că am reușit să omologăm cele trei rase românești de câini: Ciobănescul Carpatin, Mioritic.Şi, din acest an, a fost omologat ca și rasă românească și Ciobănescul de Bucovina. Acum, ne luptăm să omologăm încă două rase de câini între care Corbul Românesc. Cea de-a doua rasă încă nu are un nume”, a declarat pentru Jurnal arădean/aradon.ro – Gheorghe Schill, președintele Asociației Chinologice din România Arad.