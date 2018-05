Cadavrul unei femei din judeţul Arad, găsit într-o fântână publică

Cadavrul unei femei în vârstă de 53 de ani, cunoscută în sat ca având probleme psihice, a fost găsit joi într-o fântână publică din Covăsînţ, aflată în centrul comunei, la doi paşi de Primărie. Grozăvia a fost descoperită de două fete care se întorceau acasă de la şcoală şi, în scurt timp, a fost adusă la cunoştinţa Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Covăsînţ.

Dată dispărută în 23 aprilie

„Am fost anunţaţi pe 112, în jurul orei 14.00, cum că există o persoană de sex feminin decedată într-o fântână. Am mers la faţa locului să vedem despre ce e vorba, ne-am întors, am luat doi voluntari, cordeline de salvare şi am scos-o pur şi simplu. Intervenţia a durat aproximativ 40 de minute, nu a fost complicată, fântâna nu a fost adâncă… A venit poliţia, am aşteptat să vină Criminalistica şi Medicina Legală să ridice cadavrul” – a declarat pentru Jurnal arădean/ Aradon, Florin Fekete, şeful Pompierilor Voluntari din Covăsînţ. El spune că a recunoscut-o imediat pe femeie, care era dată dispărută de aproximativ zece zile.

Practic, femeia – care locuia singură într-o casă din comună – a fost văzută ultima dată în viaţă luni, 23 aprilie, dimineaţa, în jurul orei 7.00. Vecinii au anunţat poliţia luni după-masa, când i-au sesizat absenţa. La faţa locului au venit reprezentanţi ai poliţiei şi primăriei care au intrat înăuntru şi au constatat că femeia e de negăsit.

Ameninţări repetate cu sinuciderea

Localnica era încadrată în grad de handicap din cauza problemelor psihice de care suferea şi se afla sub tratament medical. Potrivit vecinilor, „atunci când îşi lua medicamentele te puteai înţelege cu ea la fel cum te înţelegi cu orice om normal. Dar dacă nu îşi lua medicamentele, avea tot felul de gânduri, avea halucinaţii şi credea că toată lumea vrea să îi facă rău. Nu era agresivă, dar se simţea ameninţată mereu. De câteva ori a şi ameninţat că se va sinucide aruncându-se în Mureş, dar ultima dată când a spus aşa ceva, în iarnă, a zis că mai aşteaptă până în vară că e prea rece apa Mureşului… Nimeni nu a crezut ce spune şi nu ne-am gândit că va face aşa ceva” – a povestit pentru Jurnal arădean/ Aradon, unul dintre vecinii femeii.

Din păcate, în cele din urmă, femeia şi-a pus în aplicare planurile suicidare. Cel mai probabil, chiar în ziua în care vecinii i-au sesizat dispariţia.

Nu sunt suspiciuni

„Pe raza localității Covăsînț, într-o fântână, a fost găsit cadavrul unei femei de 53 de ani, din aceeași localitate. La o primă examinare a cadavrului, nu au fost constatate urme vizibile de violență, acesta fiind transportat la Serviciul Județean de Medicină Legală în vederea efectuării necropsiei. Medicul legist urmează să se pronunţe cu privire la data producerii decesului” – au precizat reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Arad.

