Cadou de 17 ani oferit în avanpremieră

Vorbim despre Denis Hrezdac, un junior dus la UTA de Sandu Gaica în urmă cu un an şi jumătate de la Porto Bega Timişoara. „A jucat destul de bine. Nu are ritmul ligii a 2-a, dar sunt mulţumit de prestaţia sa” – a caracterizat Ionuţ Popa prestaţia „închizătorului” utist, precizând că va veni şi rândul altor juniori să fie aruncaţi în luptă.

„Am fost foarte fericit când am aflat că voi fi titular. Am încercat să fac un meci cât mai bun și cred că mi-a ieșit, sper și în continuare să fac parte din lotul echipei mari și să joc. Înainte de meci, antrenorii mi-au spus să am încredere în mine, să joc ce știu și să nu am emoții. La un moment dat eram ultimul om și am simțit o oarecare presiune pentru că dacă pierdeam mingea, puteau să ne dea gol. De aceea, am încercat să joc cât mai simplu. E foarte greu să debutezi la nici 17 ani în Liga a II-a, am și jucat 90 de minute, e o presiune destul de mare. Sper, însă, că m-am descurcat” – a spus Denis Hrezdac.