Cadou pentru „Ştili”!

După două remize cu pretendente la promovare, trupa sărbătoritului zilei – antrenorul Adrian Abrudean a împlinit 44 ani – a învins FC Avrig, scor 3-1, prin reuşitele semnate de Modan, Buduru şi Condrea (autogol). Să mai spunem că la scorul de 1-0, Modan a ratat o lovitură de pedeapsă.

„Vreau să le mulțumesc băieților pentru victorie. Este cel mai frumos cadou pe care mi-l puteau face. Am controlat jocul în cea mai mare parte, am dominat, ne-am creat situații. Am ratat și un penalty la 1-0 într-un moment important, dar face parte din joc”, a punctat Adrian „Știli” Abrudean.