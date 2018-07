Cafeneaua de pe Lac: un loc intim și rafinat, chiar în „inima” Aradului

Atunci când am auzit că s-a redeschis cafeneaua de pe Lacul Pădurice, a trebuit să mergem să vedem cine și în ce fel a reușit să pună în valoare un loc extrem de ofertant. Am fost plăcut surprinși să îl găsim pe Ciprian, managerul cafenelei, în spatele tejghelei, gata să pregătească cele mai delicioase băuturi pentru clienții săi. Da, cel care administrează noua cafea este prezent mai tot timpul printre mese, printre clienți, asigurându-se că aceștia se simt relaxați și confortabil în mica oază de liniște pe care a creat-o.

Locația, de vis

„Încă din primul moment când am văzut locația, m-am îndrăgostit. Este extrem de ofertantă. În mijlocul orașului, dar totuși departe de circulația infernală, de agitația urbană și de stresul cotidian. Din păcate, locația a fost oarecum părăsită în ultima perioadă, așa că arăta deplorabil. Atât prietenii, cât și arhitectul cu care m-am sfătuit, au zis că nu am altă soluție decât să rad totul și să încep de la zero. Nu a fost ușor, dar acum sunt mulțumit de rezultat. Cred și sper că am reușit să creeze acea locație de care arădenii aveau nevoie”, ne spune Ciprian.

Ce a reușit Ciprian să facă? Să le ofere arădenilor o „gură de oxigen”, o cafenea situată într-o locație perfectă – pe Lacul Pădurice. Ce poate fi mai relaxant decât să îți începi ziua cu o cafea servită pe malul apei, admirând lacul, fântâniile arteziene și natura care abundă în vegetație. Și nu vorbim de orice fel de cafea. Ciprian a ales ca pentru clienții săi să vină cu oferta de cafea Lavazza, cu un gust puternic, specific italia. Așadar dacă e să vorbim de o cafea autentică, expresso de la Boulevard Cafe, este fără doar și poate o alegere nimerită.

Seara, după o zi încărcată și obositoare de muncă, clipele de relaxare pe terasa Boulevard Cafe sunt o recomandare ideală. Un cocktail, un platou de brânzeturi, câteva bruschete sau multe alte gustări, te fac fără doar și poate să vrei să revii mereu pe terasa de pe lac.

Ce ne-a atras atenția în mod deosebit a fost grija la detalii. Ciprian a ales să investească în finisaje deosebite, barul fiind de exemplu realizat din butuci de mesteacăn. Atmosfera relaxantă și intimă este ceea ce caracterizează Boulevard Cafe. Produsele de calitate vin în completare, astfel ca pachetul să fie complet.

Iar dacă vii cu mașina, nu e nicio problemă. O parcare generoasă – cu intrare de pe strada Miron Costin, îți stă la dispoziție.