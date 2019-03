Câinii vagabonzi, în CLM

ARAD. Aşa cum a făcut-o şi în alte rânduri la finalul şedinţelor ordinare ale Consiliului Local Municipal, alesul PSD Beniamin Vărcuş a ridicat problema câinilor fără stăpân din Arad.

Amenzi pentru abandon!

„În Bucureşti au început să fie amendaţi cei care abandonează animalele pe domeniul public. Cred că ar fi un moment bun să începem şi noi, în Arad, demersuri în acest sens pentru că, după cum se poate constata pe reţelele de socializare, numărul câinilor abandonaţi pe domeniul public a crescut îngrijorător din punctul meu de vedere şi nu am văzut nicio măsură luată în acest sens din partea administraţiei. Cred că putem, prin Poliţia Locală, să facem nişte demersuri în această privinţă şi să încercăm să rezolvăm într-un mod onorabil această problemă care reprezintă o pată pe obrazul municipiului Arad. Cred că există soluţii, cred că oamenii pot fi conştientizaţi şi chiar amendaţi în măsura în care nu respectă legea în vigoare” – a opinat Beniamin Vărcuş.

Preşedintele de şedinţă, Marius-Cristian Sfârâilă, i-a propus social-democratului să întocmească un proiect de hotărâre pe care să îl aducă în atenţia CLM. Consilierul PSD a explicat că „există lege care amendează abandonul. Doar că cineva trebuie să o facă efectiv. Poliţia Locală nu este în subordinea Consiliului Local, este în subordinea primarului.”

Microcipare şi sterilizare

În discuţie a intervenit şi consilierul local PNL, Roxana Tabuia, care i-a sugerat lui Beniamin Vărcuş să facă lobby „la colegii săi de la Bucureşti, pentru ca microciparea câinilor fără stăpân să fie gratuită, să fie subvenţionată. Atunci, automat, toţi oamenii care deţin animale de companie vor microcipa câinii. Există o problemă reală în teren din cauza preţului pretins de doctori pentru microciparea lor. Şi atunci preferă să meargă să-i abandoneze pe câmp.”

Desigur, replica lui Beniamin Vărcuş nu a întârziat: „E uşor să pasăm responsabilitatea de la Municipiu la Centru şi invers. Haideţi să găsim împreună o soluţie aici. Grupul pe care îl reprezint (PSD-ALDE – n.r.) are toată deschiderea. Dacă şi grupul dumneavoastră de consilieri consideră că este oportun, putem stabili o întâlnire comună şi să găsim o soluţie în această privinţă. S-ar putea face şi la nivel local, nu sunt costuri atât de mari. Eu am studiat foarte bine problema şi s-ar putea acorda gratuităţi sau reduceri de sume persoanelor care chiar nu-şi permit. Dar sunt persoane care îşi permit să şi-i microcipeze şi să îi sterilizeze, dar nu o fac din comoditate pentru că… nu ştiu… lor li se pare mai la îndemână să îi abandoneze pe domeniul public şi să creeze costuri pentru comunitate. Pentru că ridicarea câinilor de pe domeniul public, eutanasierea, neutralizarea cadavrelor ridică costuri pe care tot Primăria le plăteşte. E mai important pentru Consiliul Local, pentru Primărie, să încerce să rezolve problema preventiv, prin amendarea celor care încalcă legea, prin conştientizarea lor şi prin ajutarea lor totodată, decât să încercăm după aceea – se vede cu cât succes – să rezolvăm problema ridicării lor de pe străzi. Locul lor nu este pe străzi. Nu cred că cineva care iubeşte animalele îşi închipuie că animalele ar trebui să stea pe străzi. Sub nicio formă! Dar soluţia pe care o avem azi – doar aceea de a-i prinde şi, mai departe, întreg procesul – este una mai costisitoare decât aceea a subvenţionării unor microcipări sau a unor sterilizări” – a precizat Beniamin Vărcuş.

„S-a reţinut. Sunt necesare, într-adevăr, atât măsuri pentru a stopa abandonul, cât şi pentru a-i responsabiliza pe proprietari” – a subliniat viceprimarul Bognar Levente.

Patrule de consilieri prin oraş…

Consilierul PNL Patricia Dinga a intervenit pentru a lua apărarea Poliţiei Locale: „Nu este o soluţie să pasăm totul spre Poliţia Locală deoarece nu cred că Poliţia Locală are atâţia angajaţi încât să supravegheze întreg municipiul Arad.” „Propun atunci să facem patrule de consilieri care să meargă prin municipiu…” – a replicat Beniamin Vărcuş.

Poliţia Locală, pe fază

Atent la discuţiile purtate pe tema câinilor fără stăpân, Adrian Toma, director al Poliţiei Locale Arad, a luat cuvântul la final, punctând următoarele: „Chiar săptămâna trecută am avut o discuţie legată de aceşti câini. Noi avem în vedere achiziţionarea de cititoare de cip-uri pentru serviciile de ordine publică, ca să putem proceda ca în secolul XXI la identificarea stăpânilor. Celelalte probleme legate de câinii vagabonzi cu certitudine vor fi receptate de către contribuabili şi de către Consiliul Local în prestaţia Poliţiei Locale din următoarele două-trei luni de zile.”