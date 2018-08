California se confruntă cu cel mai mare incendiu de vegetaţie din istoria modernă

Două incendii de vegetaţie distincte, care au fuzionat, au cuprins peste 1.000 de kilometri pătraţi în nordul Californiei, depăşind un alt incendiu masiv care a devastat zone întinse din sudul statului în luna decembrie.

Pagubele materiale sunt destul de reduse în condiţiile în care momentan incendiul a afectat doar zone izolate din zona Pădurii Mendocino, însă oficialii americani avertizează că extinderea incendiului ar putea ameninţa peste 11.000 de clădiri. Incendiul afectează zone aflate la aproximativ 90 de kilometri nord de San Francisco.

