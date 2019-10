Călin Bibarţ a relansat programul „O zi cu primarul” 

ARAD. Înfiinţat şi suspendat de fostul primar Gheorghe Falcă, programul „O zi cu primarul” a fost reluat de actualul primar interimar Călin Bibarţ. Luni, 21 octombrie 2019, primii doi beneficiari ai programului – Voichiţa Elena Vid şi Darius Negrila – s-au aflat în compania edilului, pe parcursul zilei de lucru.

„Când am aflat că avem solicitări, deşi nu reluasem public acest concept, m-am gândit să-i invităm chiar în ziua de luni, pentru că de la ora 10 am avut şedinţa operativă cu toate societăţile subordonate şi cu toate direcţiile, am continuat cu audienţele de la ora 12 şi pentru că era o coincidenţă fericită, de la ora 15 am avut şi şedinţă CLM. Astfel au reuşit să aibă imaginea unei zile de luni, o zi încărcată în special pe parte administrativă. Cu certitudine, în alte zile din săptămână când vom organiza un astfel de concept va fi şi muncă de birou, dar vor fi şi deplasări în teren. Mă bucur că au venit cei doi tineri, că şi-au arătat interesul faţă de administraţia locală şi le mulţumesc”, a declarat primarul Călin Bibarţ.

Impresiile beneficiarilor

Care sunt impresiile celor doi tineri după ce au petrecut o zi cu primarul? „A fost o onoare să mă aflu aici şi mă bucur foarte mult că am fost selectată. Am înţeles că lucrurile se văd complet diferit din exterior şi că procesul administrativ este îngreunat de multe ori de legislaţia în vigoare”, a mărturisit Voichiţa Elena Vid, inginer de profesie.

„În principal am vrut să văd ce presupune activitatea de peste zi a primarului municipiului Arad. Am realizat cât de multe lucruri sunt de făcut şi câte probleme apar pe parcurs. Cred că pot folosi această oportunitate pentru a-mi promova ideile şi propunerile pentru comunitatea din care fac parte. Eu azi am venit cu ideea de a expune Primăriei Arad oportunitatea de a candida la titlul de Capitală a Tinerilor la nivel naţional”, a explicat Darius Negrila, student al Universităţii „Politehnica” din Timişoara.

Înscrieri

Programul „O zi cu primarul” oferă locuitorilor municipiului Arad ocazia de a cunoaşte administraţia locală dintr-o altă perspectivă, fiind menit să crească transparenţa şi gradul de informare a publicului cu privire la activitatea Primăriei. Cetăţenii interesaţi să se înscrie în acest program pot face acest lucru la numărul de telefon 0257-281850, int.307, Serviciul de Relaţii cu publicul sau via email la adresa pma@primariaarad.ro.