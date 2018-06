Cămilele, la mare căutare!

Când spui Egipt, spui istorie milenară, piramide, Valea Regilor sau Cleopatra. Însă, Egipt înseamnă și plaje minunate, resorturi de lux, ospitalitate, distracție. În câteva cuvinte: vacanță de vară în perioadă de toamnaă-iarnă la preţuri atractive.

Turiştii pasionaţi de sport pot merge să facă snorkeling în Insula Paradise din Marea Roşie sau pot alege un safari în deşertul din estul Egiptului. Cei interesaţi de cultura locală pot opta pentru spectacolul celor 1001 de nopţi de la Alf Lela We Lela, ce oferă un amalgam de obiceiuri, tradiţii şi preparate orientale.

Cei care optează pentru Hurghada pot vizita piramidele lui Kheops, Kephren şi Mykerinos, Sfinxul şi Valea Templului, o fabrică de papirus pentru a vedea cum locuitorii Egiptului scriau pe hârtie de papirus, şi Muzeul Egiptean din Cairo, pentru a vedea mumiile celebre ale vechilor regi ai Egiptului.

În Egipt, vremea este bună din luna februarie până în luna mai şi din septembrie până în decembrie. În medie, cele mai calde luni din Egipt sunt lunile iunie, iulie şi august, iar luna cea mai rece a anului este luna ianuarie.

Cât costă o vacanţă în Egipt?

Preţul mediu al unui concediu în Egipt este de 390 – 500 de euro de persoană per sejur de 7 nopţi all inclusive cu toate taxele incluse. În plus, aceasta vine la pachet cu numeroase excursii opţionale, care se pot achiziţiona la destinaţie sau în agenţie, având ghid vorbitor de limba română. Iată câteva oferte începând cu 9 septembrie…

Hotel Long Beach 4* all inclusive – 440euro de persoană; Hotel Sonesta Pharaoh Beach Resort 5* – 465euro; Hotel Jaz Aquamarine Resort 5* – 595euro; Serenity Fun City 5* – 599euro (hotel dedicat famililor cu copii); Desert Rose 5* – 595euro; Premier Le Reve 5* – 895euro (hotel dedicat doar adulţilor).