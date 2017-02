Campion MMA isi dezvaluie secretele

Vi-l prezentam pe Balla Zsolt ,are 29 de ani si este din Oradea. La varsta de 9 ani si-a inceput cariera in judo, fiind campion national la juniori si tineret, apoi obținând locurile 1, 2, 3 la seniori, fiind, de asemenea, component al Lotului National de Judo. In 2004 a participant la mondialele de judo, juniori, iar din 2011 a inceput MMA, devenind, in 2015, dublu campion mondial la kempo. Datorita unei accidentari survenite in timpul unui meci, a fost nevoit sa isi intrerupa activitatea sportiva. Cu toate acestea, la finalul anului 2015, cu o tija in mana, si-a facut meciul de revenire, invingandu-l pe polonezul, Mac Sosnowski, prin KO tehnic.

Incepand cu anul 2013, Balla Zsolt este sportiv al clubului Metalbox Arad, iar din tomna anului trecut isi imparte timpul intre antrenamentele personale si ale celor interesati sa patrunda tainele acestui sport.

Intrebandu-l daca considera Artele Martiale Mixte fiind un sport accesibil oricarei persoane, indiferent de varsta si sex, Zsolt ne-a raspuns: „ Nu inteleg intrebarea, sala este deschisa in zilele de luni, miercuri si vineri, in intervalul orar 18.30-21.00, iar primul antrenament este gratuit. Asadar, oricine este interesat de acest sport, poate veni. Stiu ca exista o reticienta in randul oamenilor cu privire la acest sport, doresc insa sa il prezint intr-o maniera mai prietenoasa.

MMA nu inseamna doua persoane care intra in cusca si incep sa se loveasca pana unul cade la pamant. MMA inseamna cunoasterea si respectarea adversarului, respectarea regulilor si a fair play-ului, determinare si nu in ultimul rand, anticipare. Valente care nu ar trebui sa lipseasca din viata nimanui. La sala vin atat femei care doresc sa arate bine, sa-si tonifice muschii sau sa piarda din greutate, cat si barbati care s-au saturat de aceleasi antrenamente din salile de fitness. Totodata artele martiale mixte iti dezvolta miscari precise de auto aparare prin mijloacele specifice acestui sport, dandu-ti o stare de siguranta. Una peste alta, vorba aceea: „vorba multa, saracia omului”, eu va astept in sala Metalbox, de pe Campul Linistii, nr.1. Pentru mai multe informatii puteti accesa pagina nostra de facebook:https://www.facebook.com/AradMetalbox/?ref=aymt_homepage_panel

De ce sa alegi un sport de contact, mai precis MMA? Simplu, pentru ca acest sport combina mai multe forme de antrenamente pentru obţinerea unor rezultate deosebite.

Frumuseţea acestui „nou” sport de contact este atât în rezultate, cât şi în antrenamente şi în aspectul fizic. De asemenea pe lângă condiţia fizică şi capacităţile care se dobândesc, tehnica este foarte variată şi extrem de folositoare, atât folositoare cât şi uşor de asimilat.

Atât defensiv (auto-apărare) cât şi ofensiv (competiţional) este destul de complex şi foarte practic.

Violenţă?

Nu. Putem spune că nu. Deşi protecţiile sunt reduse, rănile sunt aceleaşi ca în oricare alt tip de competiţie.

Arta marţială sau sportul de contact doar îţi pun un instrumentîn mână, iar tu decizi cum să-l foloseşti. Te asteptam la sala! Azi poate fi un nou inceput! Profita de el!