Când doi se bat, al treilea câștigă. O firmă din Deva va mătura străzile din Arad

A fost nevoie de un an de zile pentru stabilirea firmei care va face curățenie stradală în Arad! Licitația inițiată de Primărie în vara anului trecut are, în sfârșit, un câștigător. Numele acestuia este, oarecum surprinzător, în condițiile în care bătălia părea că se dă între Polaris – despre care se spune că ar fi câștiat inițial licitația – și RER Oradea (frate cu Retim, firma ce asigură salubrizarea menajeră în Arad) – despre care se spune că ar fi contestat licitația. Autoritățile locale vorbeau și de „o firmă din Deva” care ar fi contestat, de asemenea, câștigătorul inițial al licitației, fără a-i preciza însă numele. Iată că, după un an de zile, timp în care s-a derulat procedura de soluționare a contestațiilor, s-a stabilit și rezultatul final al licitației: SC Salubritate SA Deva se va ocupa de curățenia stradală din municipiu!

„La procedura de achiziție publică, prin licitaţie deschisă, organizată prin publicarea anunţului de participare nr. 293578/18.09.2017 au depus oferte un număr de 5 ofertanţi. În urma desfăşurării procesului de evaluare a ofertelor s-a întocmit clasamentul ofertanţilor care au depus oferte admisibile, comisia de evaluare hotărând atribuirea acordului-cadru de «Servicii de salubrizare stradală şi deszăpezire în Municipiul Arad» ofertantului SC Salubritate SA Deva” – se arată într-un raport al Direcției Tehnice a Primăriei.

CLM de îndată

Odată ce avem un câștigător cert al licitației, administrația a trecut la pasul următor: încheierea acordului cadru de servicii cu prestatorul desemnat. Pentru aceasta însă, e nevoie de aprobarea, în Consiliul Local Municipal, a tarifelor propuse de Salubritate Deva. În consecință, aleșii locali au fost convocați, marți dimineață, într-o ședință extraordinară de îndată, pentru a vota „aprobarea tarifelor pentru activităţile serviciului public de salubrizare stradală și deszăpezire în Municipiul Arad în vederea încheierii acordului-cadru atribuit în urma procedurii de licitaţie deschisă, conform prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice”.

Tarifele

Iată și tarifele Salubritate Deva, supuse votului consilierilor locali municipali (cu precizarea că valoarea lor nu conține TVA): măturat manual 10,04 lei/1.000 mp, măturat mecanic 8,10 lei/1.000 mp, măturat mecanic trotuare 4,94 lei/ 1.000 mp, întreținere curățenie 5,14 lei/1.000mp, golit coșuri stradale pentru gunoi 0,51 lei/bucata, răzuit rigole 0,14 lei/mp, transport deșeuri stradale 19,96 lei/tonă, dezafectare depozite necontrolate de deșeuri 53,09 lei/tonă, spălat stradal 7,07 lei/1.000 mp, spălat stradal cu soluție 8,95 lei/1.000 mp, spălat manual străzi și trotuare 93,74 lei/1.000 mp, stropit stradal 5,26 lei/1.000 mp, curățat mecanic zăpada, pluguit 2,96 lei/1.000 mp, combatere polei cu clorură de calciu soluție 144,86 lei/1.000 mp, combatere polei cu clorură de sodiu 22,88 lei/1.000 mp, combatere polei cu clorură de magneziu 333,09 lei/1.000 mp, combatere polei cu amestec de clorură de sodiu și nisip 22,32/1.000 mp, combatere manuală a poleiului cu clorură de sodiu 70,70 lei/ 1.000 mp, încărcat zăpadă și gheață 2,83/mc, transportat zăpada și gheață 3,39/mc, curățare manuală a zăpezii 0,03/mp, curățat de gheață și zăpadă a gurilor de preluare a apelor pluviale 2,84/bucată.

Salubritate Deva, în cifre

Cine este SC Salubritate SA Deva? Compania este deținută, în asociere, de două persoane fizice – Gheorghe Dumitru Mara (majoritar) și Ioan Andonie – și o persoană juridică (Consiliul Local Deva). Administratorii firmei sunt Bogdan Grecu, Mircea Darie și Sergiu Cristian Mody. Salubritate Deva s-a înființat în anul 1998, afacerile sale crescând de la un an la altul. Anul trecut, compania cu 135 de angajați a rulat afaceri de 21.227.090 lei, având un profit de 7.788.374 lei.