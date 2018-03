Când îşi dă demisia „Mister”

Ionuţ Popa a explicat, mai în detaliu, ce se întâmplă în relaţia sa cu fanii, spunând că el nu s-a gândit la demisie când a apărut acel comunicat al SCU, deoarece el a discutat cu conducerea clubului şi cu oraşul sosirea la UTA.

„Nu ştiu care a fost relaţia dintre suporteri şi club, dar eu am vorbit cu conducerea şi cu oraşul când am venit. Dacă le face plăcere fanilor, o să-mi dau demisia după ce fac echipă şi o salvez de la retrogradare. Am venit aici să antrenez pentru mine şi pentru club. Eu nu am jignit pe nimeni, nu am supărat pe nimeni în particular, ba – din contră – am vrut să discut cu suporterii. Mi-am cerut şi scuze, am venit să fac treabă, acum ce să mai fac? Eu cred că interesele clubului trebuie să fie mai presus decât orice. Îl suportaţi, nu-l suportaţi, lasaţi-l dracului pe Popa, să putem rămâne în liga secundă, să susţinem echipa. Asta ar trebui să fie abordarea suporterilor. Că nu-s venit din Congo, să nu înţeleg ce se petrece la UTA. Vreau ca toţi fanii să vină să susţină jucătorii, chiar dacă sunt anti Popa sau anti Meszar. Sper ca băieţii să nu cadă în capcana asta, după ce aud cum mă înjură galeria la meciul de duminică. Ei să-şi vadă de treaba lor, însă vă daţi seama ce bine le-ar pica. Peste tot unde am fost, acum dacă mai merg oamenii mă primesc cu plăcere, doar la mine la Arad sunt înjurat. Am vrut să merg să discut cu fanii, dar ei nu au vrut să stea de vorbă cu mine. Şi încă ceva. Eu nu am o problemă că sunt cel mai galonat antrenor din liga secundă şi mă bat la retrogradare, pentru că e vorba de UTA. Dacă era altă echipă, era o problemă, dar nici nu mergeam” – a declarat Ionuţ Popa.