Cântăreața Pink, numită de revista People “cel mai frumos om din lume”

Cântăreaţa în vârstă de 38 de ani, recompensată cu Grammy, a pozat alături de cei doi copii ai ei, Jameson Moon, în vârstă de 15 luni, și Willow Sage, în vârstă de 6 ani, pentru ediţia specială anuală a revistei People.

Anual, People publică o listă a oamenilor frumoși din lume, iar, în 2018, printre aceștia se numără și fosta actriţă americană Meghan Markle, care, pe 19 mai, se va căsători cu prinţul Harry al Marii Britanii. Lista de anul acesta nu se bazează pe frumuseţea fizică, ci pe calităţi frumoase, precum forţa, umanitatea şi talentul.

Sursa: Mediafax

Grammy Winner @Pink Graces the Cover of PEOPLE’s Beautiful Issue with Her Two Kids https://t.co/9ql3EJkgS0 #TheBeautifulIssue pic.twitter.com/liHaL7sBa7

— People (@people) April 18, 2018