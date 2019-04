Cântec nou de la ABBA

Anterior, Ulvaeus şi foştii săi colegi, Benny Andersson, Anni-Frid Lyngstad şi Agnetha Faltskog, s-au reunit pentru a planifica un turneu virtual, în care vor apărea sub forma unor avataruri digitale. Spectacolele urmează să fie sărbătorite prin două cântece noi, iar unul dintre ele este intitulat „I Still Have Faith in You”.

Bjorn Ulvaeus a afirmat, pentru Ekstra Bladet, că realizarea videoclipului cu avatarurile membrilor trupei este un proces extrem de laborios, care a amânat lansarea cu mult timp. Trupa suedeză ABBA, care a fost activă între anii 1974 şi 1982, a devenit cea mai bine vândută formaţie din istoria muzicii pop. Grupul a fost introdus în Rock and Roll Hall of Fame în 2010, iar, în 2015, piesa „Dancing Queen” a fost inclusă în Grammy Hall of Fame. Sursa: Mediafax