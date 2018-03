Albumul, lansat de firma care administrează moştenirea lui Hendrix, Experience Hendrix and Legacy Recordings, se intitulează „Both Sides of the Sky” şi cuprinde 13 piese, dintre care zece noi.

Hendrix a murit în 1970, la vârsta de 27 de ani. Jimi Hendrix este considerat unul dintre cei mai mari chitarişti din istoria muzicii rock.

Sursa: Mediafax