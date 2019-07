Cantonament încheiat cu „amical” pentru pecicani

A fost un meci fără istoric, amfitrionii reușind să țină piept adversarului doar până a picat primul gol, în min. 18, atunci când Tiric a profitat de un carambol al mingii între el și un adversar, „buclucașul obiect” deviind în plasă. Au urmat alte ocazii ale lui Tiric și Copil, iar în min. 45 s-a făcut 0-2, marcator fiind Gabor, cu o execuție superbă. Apoi, A. Iuga, Puie și Grigore au marcat pentru rezultatul final, 0-5.

Progresul a început meciul cu următorii: Gârlea – Ilan, Wild, Gabor, Blănaru – Mager, Moraru, S. Popa, Tiric – Copil – Apostol. Au mai jucat: Iosub, Bozian, Olteanu, Țugulescu, A. Iuga, Tamaș, Vancea, Arsene, Grigore, Creța, Puie, plus doi jucători de culoare, care nu au confirmat și nu vor fi păstrați.

„A fost o săptămână destul de grea, o săptămână de cantonament, cu două antrenamente zilnic, cel de dimineață fiind cu caracter fizic. În mare parte, sunt foarte mulțumit de cum au răspuns jucătorii la efort. A fost o perioadă care poate cântări foarte mult în bagajul fizic al fiecărui jucător, implicit al întregii echipe. Am încheiat săptămâna cu un joc amical, unul în care am fost destul de mulțumit de implicarea jucătorilor. Sigur, am avut plusuri și minusuri, ținând cont de faza de pregătire în care ne aflăm. Cu siguranță, până la startul campionatului o să mai reglăm din problemele pe care le-am observat, pentru a aduce calitate în joc” – ne-a declarat Dan Stupar (foto), antrenor principal la Progresul.