„Captain`s Cup”, o reușită. Botiș, la prima competiție!

Turneul s-a desfășurat pe terenul din Bujac, timp de două zile, la el participând echipele de 2006 ale cluburilor UTA, Poli, Bekescsaba, Atletico Arad și Juventus Timișoara. S-au jucat două reprize de 25 de minute, pe teren redus, iar la final, Poli Timișoara a ieșit învingătoare, dar UTA are regretele sale, deoarece s-a împiedicat de concitadina Atletico.

Premierea și masa festivă oferită participanților a avut loc la „Botiș Captain`s Dreams”, pe strada Independenței nr.5D, o adevărată oază de liniște pentru oricine va păși acolo, indiferent dacă sunt copii sau adulți, care vor să încingă o miuță, pe iarbă sau pe nisip.

Premiile speciale au intrat în posesia următorilor: Lehoczki Bendeguz ( Elore Bekescsaba) – cel mai bun portar; Ioan Vermeșan ( Poli Timișoara) – golgeterul competiției; David Szilaghi ( UTA) – cel mai bun jucător.

Premierea, care a constat în Cupe, diplome și medalii, a fost făcută de Roland Nagy, Sorin Botiș, Alex Manea și preotul Vasile Pop.

„A fost prima ediție, sunt mulțumit de ceea ce s-a întâmplat, vrem să fie acum doar începutul. Am reușit să aducem și o echipă din Ungaria, a venit și Poli, care – din păcate, pentru noi, utiștii – a și intrat în posesia trofeului. paote, la anul, va câștiga altcineva, important e că am oferit copiilor tot confortul” – ne-a declarat Sorin Botiș.