Caravană militară medicală la Hășmaș

Medicii Spitalului Clinic Militar de Urgență „Dr. Victor Popescu” din Timișoara au fost prezenți sâmbătă, 20 aprilie 2019, între orele 10.00 și 17.00, în comuna arădeană Hășmaș. Zeci de persoane au venit din satele din jur să fie consultate gratuit de medicii militari.

Preotul din comună a anunțat acțiunea în biserică și zeci de persoane au așteptat încă de dimineață sosirea specialiștilor în Hășmaș. Medicii specialiști de la Spitalul Clinic Militar de Urgență „Dr. Victor Popescu” din Timișoara au ajuns în comuna arădeană și au organizat cabinete de consultații de campanie în Căminul cultural din localitate. Deși comuna are un doctor de familie foarte bun, populația fiind îmbătrânită, oamenii s-au bucurat că vor fi consultați de medici renumiți și au așteptat la coadă pentru confirmarea unor diagnostice.

La Hășmaș, echipa medicală a venit pentru a aduce în sâmbăta Floriilor o mângâiere pentru localnici. Aceștia au fost sprijiniți logistic de pompieri.

Pentru că le este greu să ajungă la un medic specialist, mulți dintre localnici spun că sosirea caravanei este pentru ei o adevărată binefacere. Au așteptat să fie consultați și au cerut amănunte despre bolile lor.

Medicii Militari din Timișoara au pornit de dimineață cu mașini și echipamentele medicale până la Hășmaș. Au fost medici din toate specialitățile medicale pentru a se asigura că localnicii vor primi cele mai bune consultații în mod gratuit.

Medicii Spitalului Clinic Militar de Urgență „Dr. Victor Popescu” din Timișoara au oferit asistență de specialitate în specialități precum cardiologie, O.R.L., pneumologie, dermatologie, oftalmologie, interne, diabet și nutriție, chirurgie, ortopedie, gastroenterologie și psihologie clinică. Ambulanța, împreună cu echipa medicală, a ajuns la persoanele nedeplasabile și au efectuat consultații la domiciliul acestora.

Caravana medicală „Uniți sub Tricolor prin Sănătate” este un proiect implementat de fostul ministru al apărării, senatorul Mihai Fifor, care a avut inițiativa acordării consultațiilor de specialitate populației din mediile izolate ale României.

Alături de medicii militari, la Hășmaș a venit și un veteran din cel de-al doilea război mondial. Deși are 98 de ani, el nu a avut nevoie de consultații deoarece este sănătos.

Caravana medicală „Uniți sub Tricolor prin Sănătate” este un proiect susținut de Direcția Medicală, aprobat de Ministerul Apărării Naționale, organizat de Spitalul Militar din Timișoara în colaborare cu Mitropolia Banatului și Arhiepiscopia Ortodoxă a Aradului.