Caravana TIFF se întoarce în Arad

Câteva conversații despre o fată foarte înaltă, Vara lui 1993, Atelierul, Copacul vrajbei noastre, Localul. Doar câteva din filmele cu care Caravana TIFF va fi prezentă la Arad, la început de august. Este vorba despre cea de-a 9-a ediție a Caravanei Filmelor TIFF, care își continuă traseul prin țară și care, în luna august, primul weekend al ultimei luni de vară, poposeşte la Arad cu nu mai puţin de 8 filme. Între 3 și 5 august 2018, cinefilii de toate vârstele sunt așteptați la Cinema Arta pentru proiecții de interior și în aer liber. La toate cele opt proiecţii, intrarea va fi liberă.

Primele filme

Despre ce filme va fi vorba? Potrivit comunicatului remis de organizatori, „vineri, 3 august, weekend-ul începe cu «Câteva conversații despre o fată foarte înaltă», debutul în lungmetraj al regizorului Bogdan Theodor Olteanu, a cărui premieră mondială a avut loc în cadrul celei de-a 17-a ediţii a Festivalului Internaţional de Film Transilvania. Așa cum însuși regizorul îl descrie, filmul este «o incursiune sumară în lumea queer, dar și o privire asupra unei generații puțin reprezentate în filmul românesc: tinerii din marile orașe, prinși între valori și opțiuni contradictorii, între modelele propuse de vestul Europei şi o societate înţepenită în reverii despre o presupusă tradiţie». Seara se va încheia cu proiecția în aer liber a primului documentar al unei trupei românești – „VUNK – Jur să spun adevărul”. Despre ce e vorba în film? Este istoricul uneia dintre cele mai iubite trupe rock ale ultimelor decenii, un „documentar care va surprinde fanii Vunk cu imagini și povești inedite, începând cu participarea la «Cântarea României» în 1988 și continuând cu momentele cheie din anii ‘90, când trupa încă performa sub numele de Vank”.

Vara și Maria Callas

A două zi de caravană în Arad, sâmbătă, 4 august, începe cu o proiecție dedicată şi celor mai tineri dintre cinefili, prin intermediul programului EducaTIFF. „De la ora 16:00 va fi proiectat debutul autobiografic al regizoarei catalane Carla Simón, «Vara lui 1993 / Summer 1993». Acesta urmărește povestea sensibilă a unei fetițe de 6 ani, nevoită să se adapteze noii sale vieți, în sânul unei alte familii, după dispariția mamei. Filmul a fost proiectat în secțiunea Generation Kplus în cadrul Festivalului de Film de la Berlin, unde a și câștigat premiul pentru Cel mai bun lungmetraj. În continuare, arădenii sunt invitați să urmărească fabulosul documentar «Maria by Callas» (regia Tom Volf), care documentează viața legendarei soprane la mai bine de 40 de ani de la moartea acesteia. Ziua se încheie cu proiecția în aer liber a unei o tragicomedii construită în jurul unui copac mare și frumos care devine subiectul conflictului dintre două familii vecine – «Copacul vrajbei noastre / Under the Tree» (regia Hafsteinn Gunnar Sigurðsson)”, mai spun organizatorii caravanei.

Caravana, la final

Ultima zi de evenimente TIFF la Arad, duminică, 5 august, debutează cu un alt film inclus în programul EducaTIFF: „Atelierul” / L’Atelier / The Workshop, regizată de Laurent Cantet, câștigătorul premiului Palme d’Or în 2008 cu drama Entre les murs. Despre film, The Guardian a scris cum „continuă direcția deschisă de Cantet în The Class, folosindu-se de puterea dialogului pentru a demonstra că dezbaterea poate fi la fel de incitantă ca un film de acțiune”.

„De la ora 19:00, arădenii îl vor cunoaște pe Caisă, în documentarul de debut al regizorului Alexandru Mavrodineanu: un antrenor de box care s-a jurat că nu mai profesează se răzgândește atunci când întâlnește un tânăr sportiv foarte talentat. Ultima seară încheie cu zâmbet seria de proiecții în aer liber din curtea Cinema Arta, prin savuroasa comedie a regizorului italian Paolo Genovese – «Localul» / The Place, un film despre cât de departe suntem dispuși să mergem pentru a obține ceea ce vrem”, se arată în comunicatul trimis de cei care au pus pe roate Caravana TIFF.

Caravana Filmelor TIFF este un proiect organizat de Asociaţia pentru Promovarea Filmului Românesc, cu sprijinul Europa Cinemas și al Centrului Național al Cinematografiei.

Programul complet al caravanei

Vineri, 3 august

19:00 | proiecție de interior

„Câteva conversații despre o fată foarte înaltă” (regia Bogdan Th. Olteanu | România, 70 minute,

cu Silvana Mihai, Florentina Năstase).

21:45 | proiecție în aer liber

„VUNK – Jur să spun adevărul” (regia Silviu Munteanu | România)

Sâmbătă, 4 august16:00 |

EducaTIFF | proiecție de interior

„Vara lui 1993” (regia Carla Simón| Spania, 97’, cu Laia Artigas, David Verdaguer, Fermí Reixach, Bruna Cusí, Paula Robles).

19:00 | proiecție de interior

„Maria by Callas” (regia Tom Volf | Franța, 113’, cu Maria Callas(.

21:45 | proiecție în aer liber

“Copacul vrajbei noastre” (regia Hafsteinn Gunnar Sigurðsson | Islanda, Franța, 89’, cu Steinþór Hróar Steinþórsson, Edda Bjorgvinsdottir, Sigurður Sigurjónsson, Þorsteinn Bachmann, Selma Björnsdóttir),

Duminică, 5 august

16:00 | EducaTIFF | proiecție de interior

“Atelierul” (regia Laurent Cantet| Franța, 113’, cu Marina Foïs, Matthieu Lucci, Florian Beaujean, Mamadou Doumbia, Mélissa Guilbert).

19:00 | proiecție de interior

“Caisă” (regia Alexandru Mavrodineanu| România, 81’)

21:45 | proiecție în aer liber

„Localul” (regia Paolo Genovese| Italia, 105’, cu Valerio Mastandrea, Marco Giallini, Alessandro Borghi, Silvio Muccino, Alba Rohrwacher, Vittoria Puccini).