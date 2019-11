Care sunt avantajele unei companii de incredere atunci cand soliciti credite nebancare?

Cu toate acestea, unele persoane inca manifesta neincredere in aceste companii, chiar daca majoritatea practica astazi o politica de creditare bazata pe corectitudine si transparenta. Prin urmare, atunci cand ai nevoie de un sprijin financiar pentru finalizarea planurilor, cel mai bun pas este sa te orientezi catre o companie de incredere, care si-a demonstrat pe parcursul anilor atat seriozitatea, cat si transparenta.

Provident, companie cu o istorie de peste 13 ani pe piata autohtona, ofera posibilitatea aplicarii pentru credite nebancare pe termen scurt si mediu in conditii avantajoase, cu dobanda fixa si fara costuri ascunse!

Astfel, inainte de a solicita credite nebancare de la Provident, este important sa fii la curent cu cateva aspecte esentiale, precum conditiile de aplicare, valoarea ratelor si posibilitatea de a returna la timp suma de bani imprumutata. De aceea, inainte de a solicita un credit nebancar, va trebui sa calculezi cu precizie suma pe care doresti sa o imprumuti inca de la bun inceput.

La Provident, pentru a solicita o suma de bani sub forma de credite nebancare va trebui sa indeplinesti o serie de conditii. Iata care sunt acestea:

– aplicantul sa faca dovada cetateniei romane, precum si a varstei de 18 ani impliniti;

– venit fix minim de 300 de Lei/luna dovedibil;

– adresa de domiciliu sau resedinta sa fie pe teritoriul Romaniei;

– un numar de telefon valabil.

In ceea ce priveste venitul minim, poti face dovada acestuia prin intermediul documentelor precum adeverinta de salariu, talonul de pensie in cazul seniorilor sau o interogare ANAF.

In cazul in care conditiile de mai sus au fost respectate, se va intocmi un dosar care va fi trimis spre aprobare. Astfel, dupa ce dosarul a fost analizat si solicitarea a fost aprobata, exista doua modalitati pentru a intra in posesia banilor. Prima este prin transfer bancar, caz in care vei avea nevoie de un cont la una din bancile din Romania.

A doua modalitate este prin alegerea serviciului de gestionare la domiciliu a imprumutului. Acesta este un serviciu optional si auxiliar, contra-cost, care presupune inmanarea banilor direct la domiciliul tau de catre un reprezentant Provident, care te va vizita apoi saptamanal sau lunar pentru colectarea rambursului. Prin alegerea acestei optiuni, nu vei mai necesita un cont bancar.

Ce trebuie sa faci pentru a solicita credite nebancare de la Provident? Este foarte simplu! Intra pe site-ul Provident.ro si completeaza formularul de aplicare. Tot aici gasesti si un simulator de credite nebancare, cu ajutorul caruia poti calcula numarul de rate si valoarea acestora, in functie de suma imprumutata si de serviciile optionale contra-cost, precum si perioada de timp pe care doresti sa rambursezi imprumutul.

La Provident ai posibilitatea de a aplica pentru credite nebancare rambursabile pe o perioada de pana la 134 de saptamani! De asemenea, nu exista costuri sau comisioane ascunse, compania fiind recunoscuta pentru transparenta totala de care da dovada!

In ceea ce priveste suma pe care o poti imprumuta, Provident iti ofera posibilitatea de a solicita credite nebancare incepand cu valoarea de 500 de Lei, pana la o suma maxima de 15.000 de Lei. Asadar, intra pe site-ul www.Provident.ro sau suna la numarul de telefon 021 275 75 75 pentru clarificarea oricaror detalii! Vino la Provident si beneficiaza de corectitudine, transparenta si seriozitate la superlativ!