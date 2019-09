Care sunt cele mai simpatice haine pentru nou nascuti?

Prin urmare, daca te consideri o mamica sau un tatic tanar si cool, nu ai niciun motiv sa nu iti imbraci bebelusul la fel. Tocmai din acest motiv, am decis ca, in articolul de fata, sa iti prezentam ceea ce consideram noi ca reprezinta cele mai cool haine nou nascuti, disponibile pe site-ul producatorului roman Liloo. Hainutele prezentate in continuare sunt realizate din bumbac si fibre naturale, asigurandu-i celui mic tot confortul, dar si protectia de care are nevoie. Pentru a-ti fi mai usor sa urmaresti recomandarile noastre, le-am grupat pe culori:

1. Haine nou nascuti albe cu buline rosii. Este vorba despre un body cu maneca scurta, perfect atat pentru lunile calduroase, cat si pentru sezonul rece, cand poate fi purtat pe sub alte haine pentru nou nascuti. Desi este mulat pe corpul bebelusului, acest body il lasa sa respire, dar si mentine caldura la spate si la burtica. Acest articol vestimentar se schimba foarte usor, gratie capselor speciale care se inchid si se deschid rapid;

2. Albe cu inimioare. Vorbim despre un body tip maiou, disponibil in nu mai putin de opt marimi: pentru o luna, 3 luni, 6 luni, 9 luni, 1 an, 1 an si jumatate, 2 ani si 3 ani. Printre avantajele acestor haine nou nascuti foarte dragute se numara faptul ca sunt foarte practice, se spala normal la 40 de grade (la masina de spalat sau manual), iar capsele sunt durabile si nu ating pielea bebelusului.

3. Fucsia. Fucsia este una dintre cele mai la moda culori, unde mai pui ca acest produs are si un imprimeu hazliu, cu o pisicuta dragalasa. Mai exact, ne referim la un body cu maneca lunga si guler tip helanca, cea mai buna solutie pentru serile racoroase de toamna care ne asteapta. Cat despre serigrafie (imprimare), aceasta este realizata folosind vopsea pe baza de apa, prietenoasa atat cu pielea sensibila a bebelusilor, cat si cu mediul inconjurator;

4. Turcoaz. Daca exemplul precedent se preta mai mult fetitelor, aceste haine pentru nou nascuti, intr-o nuanta turcoaz, sunt mai potrivite pentru baietei. Este vorba despre un body cu maneca scurta si capse laterale, cu un robotel imprimat pe ele. Hainuta este recomandata bebelusilor pana in 9 luni, deoarece este dotata cu nu mai putin de 7 capse: patru pe laterale si trei intre picioruse. Dupa aceasta varsta, se recomanda trecerea la hainutele prindere “normala”, in doar patru capse.

5. Somon. Nu in ultimul rand, aceste body-uri cu maneca scurta care costa doar 16,99 Lei sunt haine pentru nou nascuti foarte cool, mai ales datorita culorii roz somon. Ca sa nu mai vorbim despre imprimeul cu pisicuta zambitoare.