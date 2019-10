Care sunt departamentele unui studio de videochat

Povestea celor de la Studio20 a inceput in urma cu aproape 20 de ani, timp in care reprezentantii companiei au avut timp sa acumuleze destula experienta si informatii, sa invete din lectiile primite si sa ajunga unul dintre cele mai bune studiouri de videochat de la noi in tara. Nu degeaba acest studio de videochat este unul de prestigiu, care primeste multe premii internationale.

In cazul in care abia ai inceput o cariera in acest domeniu sau doar esti curioasa cum ar fi sa faci parte dintr-un studio de videochat, noi am pregatit o lista cu departamentele care functioneaza in cadrul studioului. Astfel, poti sa te obisnuiesti cu structura unui studio, sa intelegi cum functioneaza si sa fii sigura ca esti intr-un mediu de incredere.

Asadar, iata care sunt cele 8 departamente in care este organizata echipa de suport din studioul de videochat al celor de la Studio20!

1. Departamentul de management. In componenta acestui departament intra cei responsabili cu organizarea programului si, totodata, cei care se asigura ca totul decurge conform planului. Acestia sunt: CEO, Marketing Manager, Manager financiar, Manager logistic si Managerii studioului de videochat.

2. Departamentul de training si coaching. Totul se invata, iar cei de la Studio20 au pregatit o echipa de experti in domeniu care abia asteapta sa isi imparta cunostintele cu noile modele, sa le invete trucurile si secretele unui studio de videochat.

Toti traineriir sunt femei – de la ele, modelele invata diverse informatii. De la cum sa se aranjeze si sa se machieze pentru a isi pune in valoare atuurile pana la atitudinea pe care trebuie sa o adopte pentru a cuceri orice barbat. Insa nimic nu este mai atractiv decat increderea de sine, iar trainerii de la Studio20 acorda deosebita atentie emotiilor si sentimentelor modelelor, astfel incat acestea sa poata deveni cea mai buna versiune a lor.

De asemenea, multe dintre fetele care vor sa colaboreze cu un studio videochat se simt descurajate de nivelul lor de engleza. Insa Studio20 are o echipa care le ajuta rapid si eficient pe fete sa invete limba engleza, astfel incat in 2-3 luni acestea pot purta cu usurinta conversatii cu admiratorii lor.

3. Departamentul de suport tehnic. Aici sunt inclusi cei care se asigura ca aparatura tehnica functioneaza perfect 24/7.

4. Departamentul de HR. Primul contact pe care modelul il va avea cu studioul de videochat se face prin intermediul celor de la resurse umane – ele au raspuns la orice intrebare.

5 Departamentul financiar/ administrativ. Studio20 este un studio de videochat care functioneaza 100% legal, iar cei din acest departament sunt cei care iti garanteaza acest aspect.

6. Departamentul artistic. Toate modele din acest studio de videochat beneficiaza de un portofoliu cu poze si videoclipuri realizate de profesionistii din acest departament.

7. Departamentul de styling si relaxare. Nu poti sa arati bine daca nu te simti bine. Echipa din acest departament se ocupa de starea de bine a modelelor.

8. Departamentul de curatenie, esential pentru existenta unui spatiu de lucru curat si aranjat.

Pe langa experienta din domeniu pe care o poseda, cei de la Studio20 sunt preocupati mai mult decat orice ca modele lor sa se simta frumoase, in siguranta si pregatite pentru orice provocare. Speram ca aceasta lista te-a facut sa intelegi mai bine ce inseamna sa faci parte dintr-un studio de videochat si sa te faca sa iti doresti sa ii cunosti pe cei din echipa Studio20!