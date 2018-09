„Carmen Dan a negat lovitura de stat”

Deputatul USR Arad, Sergiu Vlad, a luat parte la audierea ministrului Carmen Dan din cadrul Comisiei pentru Drepturile Omului a Camerei Deputaților. Deputatul arădean s-a adresat ministrului de interne referitor la existența unor indicii care să susțină varianta loviturii de stat, în contextul protestelor din 10 august și a intervenției forțelor de ordine. Teoria loviturii de stat a fost fost emisă de președintele PSD, Liviu Dragnea.

„Reacția autorităților la mitingul Diasporei din 10 august ridică o serie de semne de întrebare cu privire la scopul și modul de intervenție al forțelor de ordine. Este o certitudine faptul că numeroși civili pașnici au căzut victime ale jandarmilor, printre care copii, femei și bătrâni, că s-a făcut exces de forță. Pentru aceasta am dorit să aflu dacă intervenția jandarmilor a urmărit exclusiv dispersarea manifestanților și eliberarea pieței sau au fost luate și măsuri pentru protejarea manifestanților, majoritatea pașnici. De asemenea, consider că trebuie să aflăm dacă teoria loviturii de stat are suport real sau este doar o încercare a puterii de a masca abuzurile comise împotriva protestatarilor.

Răspunsul doamnei ministru confirmă că ipoteza loviturii de stat este o pistă falsă, că puterea nu a avut o justificare pentru intervenția abuzivă. În acest context avem nevoie ca ancheta demarată să continue, pentru ca în final cei vinovați să suporte consecințele prevăzute de lege”, a declarat Sergiu Vlad.

Răspunsul ministrului

La întrebarea arădeanului, ministrul Carmen Dan a răspuns: „În organizarea și planificarea acestei misiuni nu au existat informații care să releve că aspectele de violență sau organizarea activității de protest din data de 10 august indică un atac la ordinea constituțională, la stabilitatea economică, socială sau politică”.