Carolina Szabo şi lacrimile ei de aur

SATU MARE. „Zvârluga” de pe tatami este la al 6-lea meci în cadrul categoriei 36 kg. Le-a câştigat pe precedentele înainte de limită, prin procedee spectaculoase, care a uimit lumea bună a judo-ului românesc strânsă la Satu Mare pentru finala Campionatului Naţional Under 13. Nu are timp de respiro, nici să se gândească la „râul” de lacrimi de argint revărsat după finala naţională de anul trecut. Are în faţă o sportivă din Tg Mureş, practicantă şi de arte marţiale. Ascultă ultimele sfaturi de la antrenorul Iosif Szilyer. Ştie ce are de făcut pentru a-şi îmbogăţi zestrea de medalii cu mult doritul aur tricolor. Pe margine, tatăl, Carol e ca un „leu în cuşcă”, mama Cristina abia poate privi, iar când arbitrul internaţional arădean Marius Jeberean ridică triumfător pumnul victoriei în aer, este clar: Carolina Szabo (dublă legitimare CSM Arad – Podgoria Ghioroc) devine campioană a României. După titlul suprem câştigat şi pe tatami din Ungaria.

Izbucneşte în plâns. Sunt lacrimile de argint transformate în aur. Se descarcă după o muncă titanică, de un an de zile, în care a visat mereu la clipa când va urca pe cea mai înaltă treaptă a podiumului naţional. Sunt momentele ei de glorie. Unice, superbe, dar trecătoare. Pentru că eleva cu FB pe linie şi sportiva de aur Carolina Szabo a început deja pregătirea pentru următorul vis: Balcaniada din Grecia (27-29 iulie).

Încă un aur

Anul 2018 este unul de excepție pentru judoka de la Podgoria Ghioroc. Antrenorii grupării din Podgorie, Iosif Szilyer și Carol Szabo, au mai scos o campioană națională. Este vorba despre Beatrice Abuzătoaie (categoria 24 kg).

Să mai spunem că sportivele Carolina Szabo, Anamaria Corleciuc, Anamaria Cuc (Podgoria Ghioroc), Ana Maria Tuduce, Roxana Mărgărit (Unirea Sântana), Maria Bociort, Timeea Hegyi, Cristina Ciocădău, Cristiana Mercea (CSM Arad) și Amalia Cuba (CSȘ Gloria Arad) au contribuit la „bronzul” naţional cucerit în întrecerea pe Euroregiuni.

Judoka de bronz

La băieți, singura prezență pe podiumul „naționalelor” Under 13 de la Satu Mare a fost asigurată de Bogdan Onețiu, de la Unirea Sântana. Elevul lui Sebastian Rus a luptat în cadrul categoriei 55 kg.