Cărţile rare ale Aradului

Cei de la Consiliul Judeţean Arad vor să se „laude” cu „bijuteriile” Bibliotecii Judeţene A.D. Xenopol. Practic, instituţia judeţeană va prezenta, săptămânal, câte o carte rară aflată în proprietatea bibliotecii. Iar prima astfel de carte este o culegere de texte teologice, un volum scris în secolul al XIII-lea de John Duns Scotus şi care a fost tipărit în anul 1481, imediat după inventarea tiparului de către Johannes Guttenberg. Volumul a fost scris la Veneţia, oraş devenit capitală mondială a cărţii tipărite în jurul anului 1.500. În ceea ce îl priveşte pe autor, John Duns Scotus, denumit şi Doctor Subtilis, a fost un filozof şi teolog franciscan de orientare scolastică, activ în a doua jumătate a secolului al XIII-lea la Universităţile din Oxford, Cambridge şi Paris. Pe mormântul său, aflat în Biserica Minoriţilor din Köln, stă scris: Scotia me genuit. Anglia me suscepit. Gallia me docuit. Colonia me tenet („Scoţia m-a născut/ Anglia m-a primit/ Franţa m-a învăţat/ Köln-ul mă ţine”).