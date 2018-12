Casă nouă pentru 700 de arădeni! Un mare producător industrial al Aradului a construit si s-a mutat într-o nouă locație, ultramodernă

Tendinta de a face lucrurile mai bine, preocuparea permanenta pentru imbunatatire este o caracteristică tipică a elvețienilor, țara care l-a dat pe Federer, țara care dă cele mai performante ceasuri, țara cu un sistem bancar care a atras toți industrașii acestei lumi, țara în care aspiratia spre perfectiune este la ea acasă.

Grupul Cicor este o companie care activează la nivel internațional si care oferă soluții inovative de dezvoltare si producție in domeniul electronicii. Grupul produce circuite imprimate cu complexitate ridicata, circuite hibride, microelectronica si de asemenea oferă servicii de asamblare de electronică precum si injecție de mase plastice.

Locația din Arad oferă servicii de dezvoltare si producție de electronica furnizând subansamble precum si produse finite.



Companie se află de mulți ani pe aceste meleaguri si s-a dezvoltat continuu in ultimii ani volumul de activitate crescând in fiecare an. Compania a pornit in 1996 de la o locație de 1000 m2, ulterior dupa doar 4 ani, in 2000 crescând la 4000 de m2 iar in 2009 la 7500 m2. Anul trecut a decis că este momentul unui suflu nou, unor condiții de muncă și mai bune pentru o productivitate pe măsură si a început construcția noii locații.

Din Septembrie 2018, 700 de oameni lucrează în noua locație din zona Industriala Arad vest dotata modern intr-un mediu special gandit, proiectat si construit pentru productia de electronica, asa cum ii sta bine unei companii de inalta tehnologie. Mai mult, conducerea CICOR gândește și planifica si pe termen lung având pe lângă cei 13.500 de metri pătrați de clădire și un teren liber pentru o viitoare expansiune.