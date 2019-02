Câştigătoare, în premieră, la Cuvinte norocoase

Participă de ani de zile la concursul „Cuvinte norocoase”, dar până acum norocul nu i s-a arătat. Iată că în prima lună din acest an, Doina Săpunaru a câştigat, plicul său cu integramele completate fiind extras dintre zecile de plicuri participante la concurs.

„Particip în fiecare lună de cel puţin doi ani. Soţul chiar mi-a spus că ar trebui să nu mai trimit plicurile că oricum nu câştig. Dar eu am perseverat şi iată, chiar la început de an, a venit şi rândul meu. M-am bucurat foarte mult când am văzut că eu sunt câştigătoarea”, ne-a mărturisit cititoarea noastră. Doamna Săpunaru este abonată a Jurnal arădean şi ne-a spus că „citesc cu mare atenţie ziarul, zi de zi. Îmi place mult să fac şi integramele, însă această pasiune este doar a mea, soţul nefiind interesat de careurile încrucişate”.

Arădeanca s-a bucurat că a câştigat în luna ianuarie împreună cu Jurnal arădean, şi a subliniat „sper că de acum înainte să câştig mai des”.