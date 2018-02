Câștigătorii „Te trimitem la Filarmonică de Valentine’s day!”

Cu Robert Daniel Rădoiaș la pupitru și Sorin Dogariu la pian, Corul Academic al Filarmonicii de Stat Arad va interpreta miercuri, 14 februarie, de „Valentine’s Day”, melodii precum „You are so beautiful to me”, „I just called to say I love you” sau „My way”.

Din totalul de 69 de participanți, 63 au fost validați și au răspuns corect întrebării „În ce an a concertat Franz Liszt la Arad?” (1846), informație pe care au putut-o găsi cu ușurință pe site-ul Filarmonicii de Stat Arad – filarmonicaarad.ro.

Câștigătorii

Dintre cei 63 de participanți validați, am extras cu ajutorul random.org trei câștigători. Aceștia sunt Ole Ovidiu, Claudia Vlad și Bogdan Cristian. Cei trei sunt așteptați mâine, 14 februarie, până la ora 16, la redacția Jurnal Arădean, pe Bulevardul Revoluției, numărul 62, etajul 2, apartamentul 22 (vis-a-vis de Biserica Roșie), pentru a-și ridica premiile, ce constă în câte o invitație dublă la concertul Filarmonicii de Stat de miercuri, 14 februarie, de la ora 19.