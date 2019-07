Cât de curată e apa în care ne scăldăm

Nouă ştranduri, şapte piscine, trei bazine şi o zonă de îmbăiere au fost controlate de către inspectorii Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Arad în cadrul unei acţiuni tematice de control pentru verificarea conformității apelor de îmbăiere, desfăşurată în întreg judeţul. „În cadrul controlului tematic au fost aplicate patru amenzi, două avertismente și a fost sistată activitatea unui ștrand și a unei piscine din cadrul unui hotel din județul Arad” – a precizat, la solicitarea Jurnal arădean/ Aradon, Cristian Hărţău, inspector superior în cadrul DSP Arad. Amenzile au fost aplicate pentru mai multe deficiențe de ordin igienico-sanitar. Printre acestea: *neutilizarea corectă a produselor biocide și nepăstrarea acestora în condiții care să prevină modificările fizico-chimice și ale proprietăților biocide ale produselor; *lipsa buletinelor de analiză privind apele de îmbăiere conform normelor în vigoare; *utilizarea apei care nu corespunde normelor de calitate conform reglementărilor legale în vigoare pentru bazinele din ștrand; neîntreținerea în permanență a stării de curățenie la grupurile sanitare și la dușurile din unitate; neîndeplinirea măsurilor, a recomandărilor și a termenelor stabilite de către persoanele împuternicite din cadrul DSP Arad. Cuantumul amenzilor aplicate este de 20.800 lei.

Avertismentele inspectorilor DSP au vizat următoarele probleme: *lipsa registrului de monitorizare a calității apei potabile; *registrul privind calitatea apei din piscină nu prezintă toate informațiile stipulate în Ordinul Ministerului Sănătății nr. 119/2014, art.106.

De ce a fost sistată activitatea?

Deşi am fi dorit să vă spunem care sunt unităţile închise de inspectorii DSP, nu am primit această informaţie din raţiuni de… GDPR (Protecţia Datelor). Am fost înştiinţaţi, însă, în legătură cu motivele care au determinat închiderea celor două unităţi.

„Sistarea activității ştrandului s-a dispus pentru: neînființatarea unui post de salvare acvatică-salvamar și a unui post de prim ajutor, nu au fost prelevate probe de apă de îmbăiere, nu există regulament privind utilizarea piscinelor, pediluviul pentru dezinfecția picioarelor nu este umplut cu apă și substanțe dezinfectante, dezinfecția în grupurile sanitare ale ștrandului este efectuată superficial și nu au fost efectuate operațiuni de combatere a insectelor și rozătoarelor înainte de deschiderea ștrandului. În cazul piscinei unui hotel, sistarea activităţii a fost dispusă pentru neremedierea deficiențelor: pereți, tavan, paviment, într-un stadiu avansat de deteriorare, apă necorespunzătoare microbiologic, lipsă evidențe – registru privind calitatea apei” – a detaliat Cristian Hărţău, pentru Jurnal arădean/ Aradon.

Recomandări

Pentru cei care nu au respectat normele legale în ceea ce priveşte apele de îmbăiere, inspectorii DSP Arad au formulat prescripții și recomandări și au stabilit termene precise de recontrol pentru verificarea remedierii neconformităților constatate. Controlul tematic se derulează până în data de 13 septembrie 2019.