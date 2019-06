Cât te costă să fii corect?

Un fenomen de care orașul de pe Mureș nu reușește să scape nicicum: zeci de ani la rând, zonele limitrofe ale municipiului, zone verzi, cele de lângă lac sau chiar albia râului Mureș au fost înghițite de grămezi din moloz. Deșeurile rezultate în urma construcțiilor sau demolărilor sunt aruncate zilnic în mai multe zone pe care deja toți le cunosc foarte bine. Am scris pe acest subiect de nenumărate ori, dar nu s-a întâmplat nimic. S-au mai tăiat, din când în când, niște amenzi. Însă, în timp ce amenzile sunt mici, de până la 1.000 de lei, lista de civilizație e mare.

Unde se aruncă frecvent moloz?

Iată și zonele în care, frecvent, se aruncă moloz: strada Mărului și în jurul Bălții Homoc – între autostradă și Pădurea Ceala (un adevărat dezastru ecologic), Agricultorilor – Poltura, Sibiului, zona Balastiera Micălaca, Diogene – Subcetate, Clopotului și Ștefan Zarie – Sânicolau Mic, Confecții – Mureșel, Voinicilor.

Depozitul se află lângă CET

Există, ce-i drept, o singură variantă pentru a fi corecți iar noi ne propunem să o mai prezentăm o dată:molozul se aruncă în loc special amenajat, la deponeul ecologic de gunoi din Arad. Cât costă să fii corect?

Am stat de vorbă cu reprezentanții FCC Environment România, singura firmă acreditată din municipiu pentru a prelua la depozitul ecologic deșeuri rezultate din construcții și demolări. Depozitul se află pe Șoseaua de Centură Nord, FN (Zona CET), iar aceștia pot fi contactați fie telefonic la numerele: 0357130920 sau 0749522792, fie prin e-mail la adresa: office@fcc-group.ro.

90 de RON/tonă depozitată

Haideți să vedem și cât costă să fii corect. Trebuie să specificăm că orice aviz de construcție sau demolare pe care îl obțineți de la Primăria Municipiului Arad prevede un contract cu FCC Enviroment România. Astfel, FCC încheie contracte cu persoane fizice/juridice pentru depozitarea deșeurilor din construcții, ca o codiție necesară pentru obținerea Autorizației de Construcții (solicitată de Primăria Arad), în valoare de 500 de lei. Urmare a semnării acestui contract, clientul poate depozita până la 6 tone, pe o perioadă de doi ani de zile, în contul celor 500 de lei.

În cazul în care nu aveți nevoie de autorizație (nu demolaţi, de pildă), ori dacă depășiți cele 6 tone incluse în contractul încheiat, prețul practicat este: 9,5 euro + 30 lei + TVA/tonă depozitată (preț stabilit de Primăria Arad). Adică, aveți de plătit aproximativ 90 de lei pentru fiecare tonă de deșeu.

Oferă și transportul deșeurilor

Dar nici să duci molozul la groapa de gunoi nu-i treabă ușoară. Așa că am dorit să aflăm dacă FCC Environment oferă arădenilor și transport și, dacă da, cât costă. „Putem asigura, în anumite condiții, serviciul de preluare și transport al acestor deșeuri la depozitul ecologic, la un preț ofertat în funcție de cantitate și distanță. Prețul poate să difere de la caz la caz, în funcție de locația de unde trebuie ridicate deșeurile (zona de acces în oraș A, B sau C), logistica necesară ridicării (tipuri de mașini, containere etc.) și distanța de la locul ridicării, până la depozit”, au declarat pentru Jurnal arădean/Aradon, reprezentanții firmei.