Cățel de cinci luni, spânzurat cu o sârmă

Gest incredibil făcut de o arădeancă din comuna Bârsa, județul Arad. Conform informațiilor pe care le-am primit, femeia a spânzurat inițial cățelul cu o pungă de plastic. Deoarece punga s-a rupt, femeia a luat o sârmă, i-a înfășurat-o în jurul gâtului și l-a spânzurat din nou. Cățelul a încercat să scape, însă degeaba, din cauza smuciturilor, sârma i-a tăiat din gât. Câinele a fost adus la Arad de un iubitor de animale direct la un cabinet veterinar din cartierul Aradul Nou unde a primit îngrijiri medicale. Am aflat de la medicul veterinar că, deocamdată, cățelul a scăpat cu viață, însă rana de la gât este profundă. Momentan cățelul se află sub tratament medical.

În capcana morții

„O bestie de om, din comuna Bârsa, județul Arad… a putut să facă asta! A spânzurat prima dată cățelul cu punga și pentru că punga s-a rupt, l-a spânzurat cu sârmă. Acesta s-a zbătut atât de mult ca sa poată scăpa din capcana morții, încât și-a tăiat aproape tot gâtul. A fost adus la veterinar în Aradul Nou, la doamna Sorina Popescu. Este plin de infecție și avea deja și viermi în rană”, a povestit întâmplarea arădeanca care a salvat cățelul.

Internat sub tratament

De la medicul veterinar am aflat că persoana care a adus cățelul nu depune plângere deoarece stă în aceeași zonă cu femeia care a făcut regretabilul gest și nu își dorește probleme. Totuși, speră ca polițiștii să se autosesizeze după difuzarea acestui articol. „Cățelul din imagini are aproximativ cinci luni și a fost adus de o doamnă cu suflet mare. Cățelul a fost spânzurat cu o pungă care s-a rupt și apoi cu o sârmă. Momentan este internat sub tratament. Are o plagă adâncă infectată în jurul gâtului și își asteaptă omul lui care să îl ajute să depășească această traumă”, a declarat pentru Jurnal arădean/Aradon, medicul veterinar Sorina Popescu.