Caută idei pentru un turism… ok

Întâlniri, dezbateri, întrebări şi răspunsuri, idei, discuţii, sfaturi, toate acestea se petrec, de o săptămână, prin Consiliul Judeţean Arad. Instituţia vrea să întocmească o strategie de dezvoltare a turismului în judeţul nostru şi nu vrea să mai apeleze la vreo firmă în acest sens. Vrea să intre în contact direct cu toţi cei implicaţi, ce ar putea fi implicaţi sau care ar putea veni cu idei bune. În acest sens, au avut loc discuţii cu reprezentanţii instituţiilor de cultură din judeţul nostru, cu reprezentanţii administraţiilor locale, cu cei din mass-media, cu agenţii economici, cu toţi cei care ar putea aduce un plus acestei strategii. Nu toate întâlnirile au decurs aşa cum se aşteptau cei din CJA. „La întâlnirea cu agenţii economici s-au prezentat doar trei persoane. Atât”, a spus Iustin Cionca, preşedintele Consiliului Judeţean. Şi asta chiar dacă agenţii economici ar fi cei direct interesaţi de dezvoltarea turismului în judeţul Arad.

Se adună idei

Cei de la CJA spun că, în prezent, se adună idei, se gândesc trasee turistice, se caută soluţii pentru revitalizarea unor zone, dar este nevoie ca toţi cei implicaţi să pună umărul la muncă. „De exemplu, la Moneasa am încercat să organizăm o dezbatere şi să introducem staţiunea în strategia turistică a judeţului. Dar administraţia locală de acolo ne-a transmis că are o strategie proprie. Am cerut şi noi, oficial, să vedem acea strategie, să o includem în strategia judeţeană, dar nu am primit-o nici acum”, a mai spus Cionca. Cu toate acestea, Moneasa este cel mai important pol turistic al judeţului, iar cei din CJA spun că vor face tot posibilul ca staţiunea să devină tot mai atractivă.

Banii, o problemă

Cu toate ideile, cu toate discuţiiile sau dezbaterile, concluziile nu sunt chiar pozitive. Infrastructura rutieră a judeţului este „praf”, bani pentru investiţii în turism nu prea sunt, dar reprezentanţii Consiliului Judeţean speră că totul se va rezolva. Aşa sperăm şi noi.