Căutările gropii comune de la Pomenirea, suspendate

ARAD. După câteva zile în care buldozerele şi-au făcut loc printre mormintele din Cimitirul Pomenirea, căutările celor zece victime ale comuniştilor, despre care se presupune că au fost îngropate în A­­rad, au fost suspendate. Anun­­­ţul a fost făcut chiar de către coordonatorul acţiunii, Gheorghe Petrov, expert al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER). Iniţial, căutările au fost făcute la suprafaţă, cu ajutorul unor aparaturi sofisticate de detecţie geofizică. În baza datelor rezultate din acele căutări, s-a trecut la căutarea fizică a presupusei gropi comune, mai pre­­cis la excavarea pământului.

„Noi am verificat trei locuri care ne-au fost indicate ca posibile locuri ale mormântului comun. Cu o ierahizare a lor: numărul 1, cel mai probabil loc, numărul 2, mai puţin probabil, şi numărul 3 şi mai puţin probabil. În ordinea asta au şi fost investigate locurile. Noi oricum am verificat o suprafaţă mai mare de teren decât chiar cadrele presupuse ale gropilor, pe cele trei locaţii, dar niciunul nu a confirmat prezenţa unei gropi comune. Deci, pe aceste trei locuri, care au fost indicate datorită unei cercetări non-invazive a solului de către o firmă de detecţie geofizică din Ungaria, nu s-a con­­firmat pe linie arheologică pre­­zenţa unei gropi comune”, a declarat Gheorghe Petrov.

Acesta a mai spus că „în cea mai probabilă locaţie, locaţia numărul 1, unde se presupunea că ar fi cea mai probabilă prezenţă a gropii, s-a confirmat clar că georadarul a sesizat o anomalie de sol datorită prezenţei sub stratul vegetal, circa 15 cm, a unei lentile profunde şi consistente de pământ ars, de arsură, deci cândva acolo a fost făcut un foc care a ars pământul şi care a dat acea anomalie la trecerea aparatului pe zona respectivă”.

Se continuă ancheta

Ţinând cont de faptul că cercetările din Cimitirul Pomenirea nu au avut rezultatele scontate, IICMER speră să primească noi informaţii de la Parchetul Militar Timişoara, care desfăşoară ancheta în cazul executării a zece persoane. „Sperăm că Procuratura va putea obţine ceva informaţii suplimentare. Cu toate eforturile pe care noi le-am făcut pentru a obţine informaţii de arhivă, noi nu putem să intrăm în anumite arhive în care Procuratura poate, pentru că este vorba despre persoane care pot să fie în viaţă şi care sunt în continuare, vă spun sincer, protejate. Până la apariţia unor informaţii, cercetările au fost suspendate. Pentru că noi nu am putut face mai mult decât să verificăm pe cale arheologică. Sigur, plecăm cu un regret. Nu suntem la primele căutări la care nu reuşim să găsim victimele, fie că-s ele îngropate în gropi individuale sau în gropi comune”, a mai spus cercetătorul IICCMER.

Executaţi de comunişti

Ancheta desfăşurată de Parchetul Militar Timişoara şi de IICMER vizează executarea a zece bărbaţi, în data de 30 mai 1958, de către regimul comunist. Cei zece ar fi fost acuzaţi că vor să înlăture comunismul din România. Anchetatorii susţin că unele persoane implicate în crimele de acum 60 de ani sunt încă în viaţă şi pot fi trase la răspundere. Cercetările se fac sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de omor şi crime împotriva umanităţii. În urma anchetei, s-a stabilit că cei zece bărbaţi ar fi fost împuşcaţi la penitenciarul din Timişoara şi, ulterior, transportaţi şi îngropaţi într-o groapă comună în Cimitirul Pomenirea din Arad.