Cauti flori albe pentru cei dragi? O florarie online te invata cand si cui sa le daruiesti!

Ba mai mult, unii specialisti in arta florala sunt de parere ca anumite sortimente de flori sunt mai frumoase atunci cand sunt albe. Daca si tie iti plac si vrei sa le daruiesti la diferite ocazii persoanelor dragi din viata ta, o florarie online iti dezvaluie toate secretele legate de cand si cui ar trebui sa le oferi din toata inima!

Trandafirii, destinati iubitei

Pe langa faptul ca sunt foarte intalniti in buchetul mireselor, trandafirii albi sunt extrem de cautati la orice florarie online . Ii poti darui jumatatii tale ori de cate ori simti nevoia de a simboliza iubirea sincera, loialitatea si fericirea dintre voi doi. De asemenea, mai poti oferi trandafiri albi unei femei pe care o admiri si pe care abia ai cunoscut-o, pentru a-i arata ca esti interesat de ea si iti doresti o relatie de durata.

Lalelele, cea mai sincera declaratie

Simbol al inocentei si al bunatatii, lalelele albe sunt ideale pentru a fi daruite tuturor persoanelor care iti fac viata mai frumoasa. Aici vorbim de iubita, sotie, mama, sora, matusa, bunica sau orice alta prietena apropiata care iti este draga. Poti apela la o florarie online pentru a cumpara lalele albe femeilor speciale din viata ta cu ocazia Zilei Femeilor sau cu ocazia aniversarii unui eveniment important. De asemenea, le mai poti oferi ca simbol al “pacii”, atunci cand trebuie sa iti ceri iertare de la o persoana in fata careia ai gresit.

Orhideele, un cadou sofisticat

Orhideea este o floare cu totul si cu totul aparte, datorita frumusetii sale inconfundabile. O astfel de floare alba reprezinta iubirea in toate formele ei, asa ca este o alegere inspirata pentru a-ti exprima sentimentele fata de oricine simti nevoia. Daca alegi o orhidee alba de la o florarie online, tine cont ca o poti oferi in varii contexte, printre care se numara si ceremoniile de nunta sau botez. In plus, poti oricand sa faci o vizita unei rude insotit de un cadou elegant precum o orhidee alba.

Calele, simplitate si eleganta

Aceste flori albe simbolizeaza simpatia si recunostinta, asadar pot fi daruite unei persoane care ti-a oferit ajutor. Poate fi vorba de o profesoara, o prietena apropiata sau chiar mama, cea care este mereu langa tine orice s-ar intampla. Comanda un buchet superb care contine cale de la o florarie online si surpriza ta va fi extrem de apreciata.

Gerbera, delicatete pura

E drept ca gerbera colorata se foloseste des in buchetele de flori, insa cea alba este mai delicata, fiind considerata cu adevarat pretioasa. Gerbera alba reprezinta frumusetea si inocenta pura, prin urmare o poti darui oricarei femei cu care vrei sa te imprietenesti. Datorita simplitatii lor, gestul tau nu ar putea fi interpretat gresit.

