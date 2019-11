Cauti o noua metoda de a te motiva? Alege aceste trei carti de dezvoltare personala de la Bookzone!

Cu toate acestea, in fiecare an apar zeci de carti dezvoltare personala, scrise in toate limbile pamantului. Sunt toate acestea de ajutor? Ei bine, o mare parte promit sa te invete “tehnici” incredibile sau sunt doar niste mici tratate de spiritualitate. Asadar, unde putem gasi acele carti de dezvoltare personala care “functioneaza” cu adevarat?

Este adevarat, pentru a ajunge la acele carti “bune”, va trebui sa treci prin multe altele de o calitate indoielnica. Din fericire, suntem aici pentru a te ajuta sa alegi cele mai interesante carti de dezvoltare personala ale momentului (sau cel putin cele mai apreciate de cititori), de la libraria online Bookzone. Asadar, toarna-ti o ceasca de ceai si ia-ti o pauza de la cotidian cu aceste trei carti de dezvoltare personala:

Arta de a citi gandurile, Henrik Fexeus – Citirea gandurilor nu este un mit. Este o realitate, doar ca este putin diferita de ceea ce isi imagineaza majoritatea oamenilor. Cu instrumentele pe care le ofera aceasta carte, vei afla imediat ce gandeste si simte cealalta persoana si vei putea sa-i influentezi gandurile si sentimentele. Cand vei observa expresiile afisate pe fata sa, ii vei descifra emotiile. Vei putea detecta imediat orice lipsa de onestitate sau minciuna.

Vei invata sa fii atent la modul in care ceilalti isi folosesc limbajul corpului si vocea atunci cand comunica. Folosind acelasi limbaj al corpului si acelasi ton al vocii ca interlocutorul tau, vei obtine intotdeauna o comunicare limpede si o intelegere precisa a lucrurilor pe care doresti sa le impartasesti: la o intalnire romantica, la un interviu pentru angajare sau in familie. Aceasta carte de dezvoltare personala este deosebit de interesanta si ne va ajuta sa privim lucrurile din jurul nostru cu alti ochi. 32 Lei – la Bookzone!

Intoarce-te la tine cand nu mai stii cine esti, Monica Mihai – Unele femei simt nevoia sa se reinventeze. Isi dau seama ca s-au pierdut si nu pot gasi drumul inapoi catre sine. Pare ca nu mai are sens nimic. Dar Monica Mihai te ajuta sa regasesti sensul, sa afli cine esti cu adevarat, sa te pui pe primul loc in viata ta, sa te ridici dupa fiecare piedica pe care o intalnesti in viata. Cu capul sus, cu demnitate, cu iubire neconditionata pentru sine.

“Intoarce-te la tine cand nu mai stii cine esti” este o calauza pentru sufletul tau pierdut, un ghid inclus in categoria de carti pentru dezvoltare personala si motivationale, dar mult mai mult de atat. Trebuie sa citesti pentru a-ti da seama de ce esti cu adevarat in stare si ce forta se ascunde in sufletul tau. Comanda acest “mic indreptar emotional pentru femei” la pretul de 29 Lei si primesti gratuit o scrisoare din partea autoarei.

Conjugat la feminin, Simona Musca – Conjugat la feminin este un discurs pentru femeile de pretutindeni. Un discurs adresat temerilor, iubirilor, visurilor, ambitiilor, deznadejdilor sau planurilor oricarei femei pe care am intalnit-o sau nu pana acum. “Conjugat la feminin” este un discurs subiectiv, relatat cu cerneala sinceritatii si a asumarii totale.

In cuvintele autoarei, “Nu-ti promit retete pentru fericire, dar te fac partas la povestile mele, asa cum sunt ele, cu bune si cu mai putin bune. Am scris despre oamenii care muncesc din greu si despre lenesi, despre tineri talentati, despre bunul-simt si bunele maniere, despre nunti si divorturi, despre amante si iubiri. Am scris uitandu-ma in jur in toti acesti ani si adunand una cate una ideile pe care ti le impartasesc aici. Rasfoieste, citeste, cearta-ma, aproba-ma, scrie-mi!

Suntem in secolul vitezei, intr-o societate dinamica pe care nu am creat-o eu, ci noi toti la un loc. Bine sau rau – nu stiu si ma feresc sa judec in termeni comparativi, insa aceasta este realitatea. Si poate tocmai de aceea mi-as dori ca aceasta carte, mai mult decat orice, sa fie vie.

Sa fie ca un seism emotional de proportii care aduna sub el subiecte tabu, picante, dureroase sau intime, pe care le-am ‘descojit’ intr-un stil unic, doar al meu. Nu stiu cati dintre voi ar avea curajul sa-si verse sufletul si viata in vazul tuturor, drept lectii de pastrat. Eu o fac. Asumat, curat si sincer.” Descopera ce se ascunde in paginile acestei carti de dezvoltare personala, scoasa la editura librariei Bookzone.ro!