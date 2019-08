Cauti plafoniera ideala? Iata ce trebuie sa stii!

Cu toate acestea, cazul de fata nu ar trebui sa fie vazut ca un compromis, ci o alegere care sa ofere exact beneficiile de care ai nevoie, atat din punct de vedere functional, cat si estetic. Tocmai de aceea, in randurile de mai jos vei descoperi cateva detalii care sa-ti fie de ajutor atunci cand vrei sa alegi o plafoniera pentru hol, casa scarii sau una dintre camerele locuintei tale.

In cele mai multe cazuri, regimul de inaltime al etajului este cel care te determina sa excluzi corpurile de iluminat de mari dimensiuni. Pentru a nu parea solutia de compromis, plafoniera trebuie aleasa in functie de mai multi factori, astfel incat sa poata fi integrata armonios in designul casei tale si, eventual, sa poata pune intr-o “lumina favorabila” si celelalte detalii ale incaperii.

Ce tip de plafoniera sa alegi in functie de incapere

Exista doua mari tipuri de plafoniere: cu si fara suport. Varianta fara suport este prinsa direct de tavan, iar dimensiunile sunt, de regula, mai mici. Peste sursa de lumina va fi montata o masca decorativa (care poate fi din plastic, sticla, cristal sau material textil), un abajur sau dispersor (o mica introducere in termenii tehnici ai corpurilor de iluminat), care va ascunde intreg sistemul si va influenta modul in care este dispersata lumina. In cazul in care cauti o plafoniera discreta, exista unele modele fara suport care aproape se confunda cu tavanul, oferind un look minimalist si elegant.

Varianta cu suport, spre deosebire, este prevazuta cu un brat ce distanteaza de tavan punctul in care se monteaza sursa de lumina cu circa 10-20 cm. Acest tip de plafoniera va necesita putin mai mult spatiu decat cea fara suport, insa diversitatea de modele este mult mai mare si vei avea la dispozitie mai multe solutii pentru un stil clasic, industrial, vintage sau organic. Astfel, daca inaltimea tavanului din living nu iti permite montarea unui candelabru, acest tip de plafoniera iti va oferi atat functionalitate si eficienta, cat si o atmosfera placuta si un design elaborat.

Control total asupra luminii

Pentru incaperile casei sau apartamentului tau, cel mai indicat sistem de operare este cel clasic, ce implica folosirea unui intrerupator sau a unui variator de tensiune. Trebuie precizat, totusi, ca variatorul de tensiune (dimmer-ul) iti va putea oferi control total asupra intensitatii luminii in orice moment al zilei, astfel incat vei putea influenta atmosfera din camera. Sunt situatii, insa, cand o plafoniera cu telecomanda sau una cu senzor de miscare se preteaza mai bine pentru activitatile desfasurate intr-un spatiu anume. Astfel, holurile, windfang-urile si alte spatii de tranzit pot fi dotate cu un sistem cu senzori (de miscare, crepusculari etc) pentru a spori functionalitatea.

Becurile pot face diferenta

Tehnologia LED este cea mai eficienta si performanta la ora actuala, astfel incat va trebui sa iei in considerare si acest aspect in momentul in care alegi o plafoniera, indiferent de incaperea in care iti propui sa o amplasezi. Pe langa facturile mai mici la electricitate, o plafoniera cu 2 sau 3 becuri LED iti va putea oferi o lumina puternica si posibilitatea de a alege temperatura de culoare luminii, astfel incat sa poti folosi lumina rece pentru baie sau hol si lumina calda pentru living sau dining.

Daca vrei sa gasesti plafoniera perfecta pentru fiecare incapere a locuintei tale, eOrion iti pune la dispozitie o gama deosebit de diversificata de corpuri de iluminat organizate in functie de stil, performanta si eficienta.