Ce bauturi alcoolice poti folosi la gatit? Secretele care vor da savoare preparatelor culinare

Atunci cand prepari diferite feluri de mancare, poti folosi bauturi alcoolice pentru a le potenta aromele. De exemplu, daca vei adauga alcool in prajituri, vei vedea ca acestea vor fi mai fragede si vor avea un gust mai fin. Alcoolul se va evapora in timpul coacerii, dar isi va lasa aroma in compozitie, iar tu te vei bucura de cele mai delicioase prajituri.

bauturi alcoolice

Iata ce bauturi alcoolice poti folosi la gatit:

1. Vinul

Una dintre cele mai cunoscute bauturi alcoolice care pot fi integrate in preparate este cu siguranta vinul. Acesta poate fi folosit atunci cand gatesti multe feluri de mancare, insa trebuie sa stii ca vinul alb este cel mai potrivit pentru preparatele din carne. Vinul rosu trebuie folosit cu atentie, deoarece in loc sa fragezeasca carnea, ar putea sa o intareasca.

2. Berea

Un sortiment de bauturi alcoolice folosit frecvent la gatit este si berea. Aceasta poate fi integrata atunci cand pregatesti fripturi, sosuri si prajituri, insa trebuie sa fii atenta si la tipul de bere cerut de reteta. Exista sosuri pentru care se specifica o anumita marca de bere. De asemenea, berea poate fi folosita in aluaturi, avand acelasi rol precum drojdia. Daca iti place aceasta bautura alcoolica, iti recomandam sa gatesti friptura din carne de iepure in bere, la cuptor. Vei fi uimita de gustul delicios pe care il va avea acest preparat!

3. Vodka

Vodka are o aroma neutra, motiv pentru care poate fi folosita in multe preparate culinare. De exemplu, acest tip de bauturi alcoolice poate fi integrata in reteta de paste cu somon afumat si smantana sau in mancarea de cartofi. Vei observa imediat ca preparatele culinare vor capata o savoare deosebita.

4. Lichiorul

Printre cele mai folosite bauturi alcoolice la gatit poate fi inclus si lichiorul. Versatil si aromat, acesta este perfect pentru a fi integrat in crema sau blatul pentru prajituri. In plus, poti folosi lichior si atunci cand prepari inghetata. Te vei indragosti imediat de aroma ei!

5. Romul

Fiind un distilat alcoolic obtinut din trestie de zahar, romul este perfect pentru a fi folosit in cozonaci, blaturi sau diferite creme pentru prajituri. Romul este una dintre cele mai aromate bauturi alcoolice, asa ca nu uita sa il folosesti din cand in cand in bucatarie.

De unde poti achizitiona bauturi alcoolice de calitate?

Beicevrei.ro este magazinul online de unde vei cumpara bauturi alcoolice originale 100%, la preturi de import. Aici vei gasi intotdeauna aromele tale preferate in forma lor cea mai pura si vei investi doar in produse de cea mai buna calitate. Intra pe Beicevrei.ro si vei achizitiona cu doar cateva click-uri cele mai apreciate branduri de vinuri, sampanie, whisky-uri, cognac, gin, tequila si vodka. Alege bauturile tale preferate si vei beneficia de transport gratuit la orice comanda in Bucuresti si judetul Ilfov.