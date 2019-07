Ce echipamente de protectie trebuie sa cumperi pentru siguranta angajatilor tai

Acestia au obligatia sa respecte Legea nr. 319/14.07.2006 actualizata, privind securitatea si sanatatea in munca, motiv pentru care trebuie sa puna la dispozitia angajatilor echipamente de protectie.

Daca salariul, programul de munca si orele suplimentare pot fi negociate, cand vine vorba despre securitatea angajatilor, situatia se schimba, deoarece pot avea loc adevarate tragedii. Asadar, daca detii o firma ai carei angajati sunt supusi la riscuri, este necesar sa iei masuri si sa le achizitionezi acestora echipamente de protectie. Pentru a avea o colaborare de lunga durata, angajatii tai trebuie sa aiba certitudinea ca lucreaza in siguranta.

In randurile de mai jos, iti prezentam cele mai intalnite tipuri de echipamente de protectie, pe care este esential sa le achizitionezi, in functie de activitatea desfasurata de compania ta:

Echipamente de protectie pentru cap

Purtarea unei casti de protectie este foarte importanta, deoarece poate preveni accidentarile in zona cervicala. Recomandarea noastra este sa alegi echipamente de protectie robuste si usoare, care sunt fabricate din materiale rezistente, precum calota din fibra de sticla si policarbonat. In prezent, poti gasi si casti cu un design elegant si diverse caracteristici, cum ar fi dotarea cu o lanterna frontala sau ajustarea harnasamentului din interior.

Echipamente de protectie pentru ochi

Din pacate, sunt foarte frecvente accidentarile la ochi, asa ca, pentru a preveni aceste incidente, trebuie sa te asiguri ca angajatii tai poarta ochelari de protectie.

Echipamente de protectie pentru urechi

Daca mediul in care lucreaza angajatii tai este unul zgomotos, trebuie sa le asiguri protectie, cumparand casti sau dopuri de urechi pentru a reduce zgomotele puternice care pot afecta auzul.

Echipamente de protectie pentru maini si picioare

Aceste parti ale corpului sunt predispuse la diverse accidentari, prin urmare este necesar sa fie protejate cu echipamente potrivite. Poti opta pentru manusi de protectie impotriva temperaturilor extreme, a vibratiilor, a taieturilor sau a chimicalelor, in functie de domeniul de activitate al firmei tale.

Pentru protectia picioarelor, vei gasi pantofi, ghete sau cizme, iar daca exista multa umezeala in mediul de lucru, poti alege si o talpa antiaderenta, ca sa eviti posibilele accidentari.

Echipamente de protectie pentru plamani

Potrivit unui studiu recent, peste 15% dintre muncitorii din UE sunt expusi zilnic la praf, fum, vapori sau alte particule toxice, motiv pentru care, daca mediul este toxic, ar trebui sa iei in calcul asigurarea unei masti de protectie simpla sau complexa.

Kronos.ro, o companie cu peste 25 de ani experienta in domeniu, iti pune la dispozitie o gama variata de echipamente de protectie, de cea mai buna calitate, certificate RoCert. Acestea indeplinesc normele legislative in vigoare, iar clientii care fac comenzi voluminoase pot beneficia de reduceri semnificative si pot negocia preturile finale de achizitie. In plus, toate categoriile de echipamente de protectie pot fi realizate in diferite marimi, atat pentru femei, cat si pentru barbati.