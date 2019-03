Ce fac fetele care lucreaza intr-un studio de videochat din Bucuresti cu banii castigati?

In medie, un model care lucreaza intr-un studio videochat Bucuresti castiga de la bine catre foarte bine. Desigur, cifrele variaza de la caz la caz; conteaza echipa cu care aleg sa colaboreze, implicarea si pasiunea pe care o investesc in munca lor. Spre exemplu, la Kendra Studio, fetele la inceput de drum au venituri de pana la 5.000$ pe luna, daca au cunostinte medii de limba engleza, au un aspect ingijit si stau logate 77 de ore la fiecare doua saptamani. Dupa perioada de acomodare, veniturile cresc in functie de evolutia lor. Cert este ca modelele de top trec lejer de 10.000 $ pe luna.

Intrebarea inevitabila este: ce fac modelele cu atat de multi bani castigati?

Sunt modele si modele; unele aleg sa-si satisfaca cele mai arzatoare dorinte, iar altele investesc in ele si in viitorul lor. In prima faza, majoritatea strang bani pentru operatii estetice care sa le ofere un plus de incredere. Pentru a avea succes intr-un studio de videochat din Bucuresti, este esential ca fetele sa se simta bine in pielea lor; doar astfel pot sa domine orice conversatie cu membrii si sa-si creasca veniturile vazand cu ochii.

De altfel, exista studiouri de videochat care ofera fetelor imprumuturi in acest sens, asa cum este si cazul Kendra Studio. Acest ajutor financiar este oferit dupa 3 luni de activitate, fiind un start bun avand in vedere ca vine exact dupa ce se termina perioada de acomodare. Cam atat dureaza ca un model sa inteleaga mai bine cum functioneaza acest domeniu si sa intalneasca mai multe tipologii de oameni. Astfel, va ajunge sa gestioneze si singura situatiile in care este pusa. In general, in acest timp poate sa solicite un ajutor mult mai direct din partea trainerilor, care, spre exemplu, pot sa scrie membrilor in locul ei.

Scopul suprem: o casa luxoasa si o masina buna

In cele din urma, majoritatea fetelor care lucreaza pe termen lung intr-un studio de videochat din Bucuresti isi propun sa stranga bani pentru a-si cumpara o casa si o masina. Multe dintre ele isi doresc sa atinga independenta financiara si, bineinteles, sa-si asigure viitorul pentru ca mai tarziu sa-si intemeieze o familie. In ciuda parerilor rautacioase, fetele care fac videochat sunt ambitioase si au vieti sociale cat se poate de normale. Multe dintre ele au relatii stabile si serioase, au terminat sau inca urmeaza o facultate si isi propun ca pe viitor sa se bucure din plin de placerile pe care viata le ofera.

Cert este ca activitatea intr-un studio de videochat din Bucuresti este bine remunerata, iar ceea ce inainte insemna „extravaganta”, acum a devenit „normalitate” pentru multe fete . Multe dintre ele si-au schimbat stilul de viata si isi permit lucruri la care nici nu visau inainte sa inceapa aceasta cariera. De la iesiri in cele mai scumpe restaurante si cluburi, la excursii in locuri exotice si pana la haine si accesorii de firma, visurile nu mai au limite.