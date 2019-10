Ce reprezintă un consultant de turism

Este într-adevar atât de simplu să-ți organizezi singur călătoriile sau mai bine apelezi la un agent de turism sau consultant în turism?

Chiar dacă voi părea părtinitoare, consider că un concediu reușit este cel organizat cu ajutorul unui consilier în turism. De ce? În primul rând agenții de turism sunt persoane care au în spate studii și cursuri în acest domeniu și sunt la zi cu toate noutățile. De asemenea, sunt într-un continuu proces de perfecționare pentru că acest domeniu al turismului este dinamic, inovator și în perpetuă schimbare.

Consultanții de călătorii sunt cei care au imaginea de ansamblu a pieței turistice și vor ști întotdeuna care este cel mai bun tarif sau cea mai avantajoasă soluție de călătorie pentru clientul lor. Ei vor știi întotdeauna care sunt destinațiile care merită vizitate și mai ales în ce perioadă a anului.

Munca oricărui consultant de turism nu este chiar ușoară și poate fi foarte provocatoare: imaginați-vă că aceștia trebuie să descopere ce își dorește clientul cu adevărat, ce așteptări are de la vacanța pe care urmează să o achiziționeze și să găsească soluția optimă care să satisfacă toate nevoile și dorințele acestuia.

Un agent de turism participă an de an la infotripuri pentru a se documenta despre destinațiile comercializate și pentru a putea răspunde și celor mai ciudate sau elaborate întrebări. Ce este un infotrip? Un infotrip este o excursie de documentare în care agenții de turism au oportunitatea de a inspecta hotelurile din oferta turoperatorului, de a se pune în pielea turistului și a testa calitatea serviciilor oferite de aceștia. Tot în cadrul acestor infotripuri se testează și ghizii, excursiile optionale, etc. Dintr-un infotrip un agent de turism vine cu opinii bine puse la punct și cu o listă de recomandări obiective și mai ales potrivite tuturor tipologiilor de turiști.

Întotdeauna un consultant în turism va oferi un plus concediului Dvs., plus pe care un site de rezervări nu îl va avea niciodată: interacțiunea umana, empatizarea, identificarea nevoilor și dorințelor Dvs.

Mai mult decât atât, munca unui consultant de turism începe o dată cu solicitarea ofertei și se termină doar în momentul în care Dvs. vă întoarceți relaxați și fericiți acasă. De ce spun că munca lui se termină doar în momentul în care vă întoarceți? Pentru că un agent de turism după ce face oferta și primește răspunsul Dvs. pozitiv trece la rezervarea serviciilor achiziționate, operațiune care poate fi foarte ușoară și să se rezolve în câteva minute sau poate fi mai complicată când vorbim de sejururi tailor made și să dureze câteva ore. Apoi, acesta are grijă să înmâneze toate documentele de călătorie și să ofere turistului toate detaliile necesare în vederea călătoriei. Nici aici nu se termină munca unui agent de turism… înainte de sosirea clientului la destinație acesta are grijă să reconfirme toate serviciile achiziționate pentru client.

Un consultant în turism stă la dispoziția turistului atât înainte de începerea concediului și mai ales în timpul desfășurării acestuia, când raspunde cu promptitudine întrebărilor, solicitărilor și în cazuri puțin probabil de a se întâmpla soluționează eventualele probleme întâlnite. (Oare face un site de rezervări acest lucru? Vă spun eu, cu siguranță: NU)

Poate uneori la o agenție de turism găsiți variante cu 10- 15 euro mai scumpe decât le găsiți pe diverse site-uri de pe intenet, dar acum că ați aflat câtă muncă, pasiune și cât devotament stă în spatele acestei meserii nu e așa că lucrurile par altfel și ați fi dispuși să beneficiați de plus valoarea adusă de un consultant în turism?

Consultanții în turism ai agenției Discover Turism au o experiență de peste un deceniu de muncit cu visele și dorințele turiștilor. Experiența consultanților, pasiunea pe care aceștia o dăruiesc zi de zi în meseria lor și contractele competitive vă oferă posibilitatea de a descoperi întreaga lume la un tarif corect și în condiții ideale și fără griji sau stres. Vă așteptăm să vă convingeți de faptul că noi, la Discover Turism, avem o singura dorință: să vă facem călătoriile cât mai placute!

Discover Turism, Str. Closca nr.2, 0257 259593, office@discover-turism.ro