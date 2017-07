Ce se întâmplă cu salariile din Primăria Arad?

Creşterea salariilor bugetarilor e cel mai discutat subiect al ultimelor zile. Dacă aleşii judeţeni au aprobat cxreşterea lefurilor în ultima şedinţă CJ, în Consiliul Local Municipal lucrurile stau diferit: cel puţin două luni de zile de acum înainte, salariile angajaţilor din Primărie vor rămâne la acelaşi nivel.

Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea unor măsuri în vederea aplicării Legii 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice a fost aprobat, în şedinţa extraordinară de vineri, cu 14 voturi „pentru” şi şase „împotrivă”.

Prevederi

Practic, începând de la 1 iulie, salariile de bază aferente posturilor din familia ocupaţională Administraţie, utilizate în aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Arad, Centrului Municipal de Cultură, Poliţiei Locale şi Direcţiei de Asistenţă Socială (fostă DDAC) au fost stabilite la nivelul salariilor lunii iunie 2017.

Vechimea în muncă, sporul pentru condiţii de muncă, drepturile salariale pentru activitatea de control financiar preventiv, sporul pentru titlul ştiinţific de doctor şi alte drepturi salariale prevăzute de lege se vor calcula și acorda cu respectarea prevederilor Legii 153/2017.

Potrivit hotărârii CLM, „în termen de 2 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Primarul Municipiului Arad va prezenta Consiliului Local al Municipiului Arad propunerile de ajustare a salariilor de bază ale personalului la care se face referire în prezenta hotărâre, după finalizarea unei misiuni de auditare a tuturor posturilor”.

Explicaţiile primarului

Primarul Gheorghe Falcă ne oferă mai multe detalii: „Eu şi administraţia vrem să fim responsabili faţă de comunitatea arădeană. Bugetul unui oraş nu este bugetul primarului sau bugetul consilierilor. Noi am organizat o nouă organigramă şi pentru a îmbunătăţi funcţionarea în interiorul Primăriei şi pentru a îmbunătăţi relaţia cu cetăţenii şi cu mediul economic din Arad. De aceea am convenit ca, în etapa a două, să avem un audit pe fiecare departament din Primărie şi în urma auditului să gândim în anumite sectoare o creştere a salariilor. Eu cred că trebuie să fim responsabili faţă de banul public şi mă bucur că o parte din funcţionarii din Primăria Arad au înţeles că este şi un moment de analiză şi un moment de responsabilitate şi sper ca cetăţenii să aprecieze gestul pe care îl facem noi de a nu ridica salariile haotic într-o instituţie cum este Primăria. De asemenea, sper să înţeleagă şi un număr de funcţionari din Primăria Arad că este nevoie de o evaluare, mai ales că există o repoziţionare pe anumite funcţii, în funcţie de noua organigramă. În luna septembrie sperăm să putem finaliza acest audit şi să putem intra în Consiliu în septembrie-octombrie, cu un sistem de salarizare care trebuie să fie echitabil, care trebuie să fie în aceeaşi anvelopă salarială. Trebuie să fim sinceri, Aradul a fost vitregit de guvernul PSD şi, de aceea, nu cred că trebuie să tăiem bani din investiţiile pe care le avem pentru comunitate pentru a creşte salariile, ci trebuie să eficientizăm cheltuielile publice şi să rămânem în aceeaşi anvelopă, cu creşteri individuale de salarii pentru funcţionari. Creşterile nu vor fi constante: nu vor fi aceleaşi creşteri la toată lumea. Şi se vor aplica ori la sfârşitul lunii septembrie, ori la începutul lunii octombrie” – a precizat Gheorghe Falcă pentru Jurnal arădean/ Aradon.

Cuvântul Opoziţiei

Solicitat să explice votul negativ pe care PSD l-a acordat pe proiectul de hotărâre pentru aprobarea unor măsuri privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, liderul grupului PSD-ALDE din CLM, Beniamin Vărcuş, a subliniat: „Este normal ca o primărie care doreşte performanţă administrativă să şi plătească angajaţii pentru a obţine această performanţă. În Primăria Municipiului Arad, lucrurile nu se desfăşoară aşa cum trebuie, contractele de salubrizare, de alimentare cu energie termică a Aradului sunt scoase la licitaţie mult prea târziu ca ele să mai poată fi alocate în timp rezonabil, de aceea ne aflăm de foarte multe ori în situaţia în care ni se pun în faţă proiecte ce trebuiau să fie gata de mult. Toată această aglomeraţie poate fi generată şi de subfinanţarea personalului din subordinea Primăriei. Astăzi, Guvernul ne dă posibilitatea să mărim lefurile acestor oameni ca să muncească mai bine, poate să găsim oameni mai buni în unele situaţii – ca să nu mai ajungem în situaţia pe care am amintit-o – şi poate vom reuşi să scăpăm în acest fel de uriaşul excedent bugetar pe care îl tot tragem după noi an de an. Se pare că cei care conduc astăzi Aradul nu îşi doresc o finanţare mai bună a administraţiei şi probabil că sunt mulţumiţi cu rezultatele pe care aceasta le are. Noi nu suntem mulţumiţi, ne-am dori o administraţie mai bună şi mai bine finanţată.”