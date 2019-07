Ce spun Fifor, Pistru și Varga despre crima de la Caracal? Cine va răspunde și unde sunt, de fapt, vinovații?

Crima de la Caracal a îngrozit întreaga țară, atât prin cruzime, dar mai ales prin prisma sincopelor în intervenția autorităților. În acest context, unii dintre politicienii din Arad au luat deja poziție.

Vicepremierul Mihai Fifor, senator PSD de Arad: „Crima de la Caracal este o tragedie greu de pus în cuvinte. Este un caz șocant, o dramă care a zguduit o țară întreagă. Sunt alături de rudele îndurerate şi le transmit întreaga mea compasiune. Este obligatoriu să fie elucidat de urgenţă acest caz, iar cei care au greșit să plătească. Ministrul Afacerilor Interne va coordona direct ancheta la fața locului, iar în cadrul ședinței CSAT de marți este obligatoriu să fie analizată și responsabilitatea STS în acest caz. Orice eroare de procedură rezultată în urma anchetei va fi sancționată drastic, iar orice vulnerabilitate a legislației în vigoare trebuie corectată”.

Deputatul ALDE Arad, Eusebiu Pistru: „Am văzut că foarte multă lume a luat poziție față de ceea ce s-a întâmplat la Caracal. Eu zic să nu mai dăm vina pe sisteme pentru moartea unui om. Vinovați pentru moartea tinerei din Caracal sunt oamenii care au luat decizii proaste. Problema României nu sunt sistemele ci cei care ajung să lucreze în ele. Până nu atribuim vina celui vinovat și continuăm să o fărâmițăm prin toate ierarhiile sistemului, oricare ar fi el, dramele se vor repeta. Împărțită între cei implicați se diluează până la anulare. Povara vinei pentru cel vinovat trebuie să fie la fel de grea ca povara celui care și-a pierdut copilul. Toți cei care lucrează în astfel de sisteme unde miza poate fi viața sau moartea unui om trebuie să-și înțeleagă responsabilitatea pe care o au și trebuie să plătească dacă decizia lor aduce moartea. Sistemele pot fi perfecționate, pot fi analizate și judecate, dar nu pot mușamaliza vinovații. Pentru eșecurile sistemelor se pot cere demisii, dacă acestea nu vin de la sine, dar în spatele deciziilor aducătoare de moarte sunt oameni care trebuie judecați drept”.

Deputat PNL Arad, Glad Varga: „Dacă toţi cei implicaţi în cazul adolescentei care şi-a pierdut viaţa în condiţii dramatice la Caracal ar avea un moment de sinceritate cu ei înşişi şi de luciditate, sistemul ar putea primi şansa unei primeniri. Sacrificiul acestei copile nu trebuie îngropat sub nişte hârtii, indiferent dacă acestea sunt demisii, analize sau rapoarte, înghesuite mai devreme sau mai târziu în sertare şi uitate acolo. Oroarea acestei morţi trece bariera incompetenţei, are rădăcini profunde în interese murdare – de la angajări preferenţiale până la achiziţii de sisteme IT defectuoase, de la decizia «de urgenţă» a suspendării mijloacelor de transport regionale până la deficienţele din învăţământ, de la lipsa de educaţie mai ales în mediul rural până la scuza la care recurgem prea des – «aşa a vrut Dumnezeu». Toţi suntem expuşi şi de aceea nu trebuie să mai trecem indiferenţi și să recurgem la o simplă justificare «problema asta pe mine nu mă afectează»”.