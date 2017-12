Cele mai de succes companii din Arad

Într-o regiune dominată din punct de vedere al afacerilor de județul Timiș, Aradul „dă” Topului Forbes 500 din acest an cea mai bine poziționată companie. E vorba de constructorul PAB România, deținut de Sandu Ion, care ocupă poziția 60 în clasamentul celor mai valoroase companii din țară, realizat de Forbes. Totodată. PAB România are al doilea cel mai mare profit (30,4 milioane de lei) din regiunea Banat-Crișana, după Nutrientul (31,2 milioane de lei). De asemenea, cu 707 milioane de lei, compania Smart Diesel, cu sediul în Chișineu Criș, are a doua cea mai mare cifră de afaceri din regiune (după Transilvania General, cu 765,7 milioane de lei).

Pe lângă cele două companii arădene – PAB România (locul 60) și Smart Diesel (locul 71) – județul nostru este reprezentat în Topul Forbes de alte patru firme: Astra Vagoane Călători (154), Internațional Alexander (238), Gaz Vest (387) și Lacto Food Șofronea (422). Așadar, anul acesta avem șase companii între cele mai valoroase 500 din țară, cu una mai mult decât anul trecut. Toate cele șase companii au generat, în 2016, afaceri de 1.418,4 milioane de lei. Numărul total al angajaților acestora se ridică la 1.691 (din care 43% activează la International Alexander).

PAB România, salt spectaculos

Cea mai bine clasată companie arădeană în Topul Forbes 500 a înregistrat un salt spectaculos față de anul precedent. Dacă în 2016 PAB România se afla pe locul 190, anul acesta o regăsim pe poziția 60. Specializată în construcția clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, compania deținută de Sandu Ion a rulat afaceri de 276,6 milioane de lei în 2016, cu 84,6 milioane de lei peste nivelul anului precedent. În ceea ce privește profitul, cifrele din 2016 indică o creștere cu 80% față de 2015 (30,4 milioane de lei față de 17 milioane de lei). În aceleași coordonate se situează și evoluția numărului de angajați: de la 228 în 2015 la 303 în 2016.

Afaceri record pentru Smart Diesel

Smart Diesel, compania controlată de omul de afaceri Daniel Imbre, ocupă locul 71 în Topul Forbes, având cea mai mare cifră de afaceri din județul Arad: 707 milioane de lei în 2016 (în creștere cu 160 de milioane de lei față de 2015). Comerțul cu produse petroliere e o afacere profitabilă, iar asta o dovedește și creșterea profitului înregistrat de compania cu sediul în Chișineu Criș: de la 10 milioane de lei în 2015 la 15,2 milioane de lei în 2016. Practic, creșterea se păstrează la același nivel din anul precedent (50%), ceea ce înseamnă că profitul din 2016 este dublu față de cel din 2014. Anul trecut, Smart Diesel a raportat 65 de salariați.

Astra Vagoane Călători, în cădere

Dacă anii trecuți a fost cea mai bine cotată companie arădeană din Topul Forbes (locul 17 în 2015 și 107 în 2016), anul acesta Astra Vagoane Călători a coborât până pe locul 154. E pentru prima dată când afacerile controlate de Valer Blidar au evoluat negativ, ajungând la minus 9,3 milioane de lei – cea mai mare pierdere din existența companiei. Cifra de afaceri a scăzut, de asemenea, de la 96 de milioane de lei în 2015 la 61 de milioane de lei în 2016. Să ne amintim că în 2014, Astra Vagoane Călători rula afaceri de 290 de milioane de lei și avea un profit de 41 de milioane de lei. Numărul angajaților a scăzut și el spectaculos, de la 769 în 2014 la 647 în 2015 și la 430 în 2016.

International Alexander, profit dublu

International Alexander, următoarea companie arădeană din Topul Forbes, ocupă poziția 238. În ascensiune față de anul trecut, firma controlată de Simion Ioan Apreutese a generat afaceri de 207,2 milioane de lei în 2016 (cu 40,2 milioane de lei peste nivelul din 2015). Profitul companiei de transport rutier de mărfuri s-a ridicat anul trecut la 10,1 milioane de lei, adică aproape dublu față de anul anterior (când a câștigat 5,5 milioane de lei). Evoluția pozitivă se păstrează și în ceea ce privește numărul angajaților: de la 537 în 2015 la 724 în 2016.

Gaz Vest, creștere constantă

Gaz Vest, firma deținută de Victor Dombrovschi, a crescut de la an la an, ajungând acum pentru prima dată în Topul Forbes al celor mai valoroase 500 de companii din țară. Firma, specializată în distribuția combustibililor gazoși prin conducte, ocupă locul 387 în clasament. În 2016 Gaz Vest a rulat afaceri de 44,9 milioane de lei, cu 10% peste nivelul anului anterior. Și profitul a crescut de la 8,6 milioane de lei în 2015 la 9,9 milioane de lei în 2016. Compania ființează din anul 2000, iar în prezent are 81 de angajați.

Milioane din lapte, ouă și ulei

Poziția 422 din Topul Forbes este deținută de Lacto Food, o firmă cu sediul în Zona Industrială Șofronea. Compania este controlată de Vasile Bujor Groza și se ocupă de comerțul cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile. Anul trecut, afacerile Lacto Food s-au ridicat la 121,8 milioane de lei, cu 45% peste nivelul anului 2015. Trendul ascendent se menține și în ceea ce privește profitul companiei, acesta crescând de la 4,3 milioane de lei în 2015 la 8 milioane de lei în 2016. Numărul angajaților a crescut, de asemenea, de la 65 la 88.

Topul național

Cifra de afaceri cumulată a celor 500 de companii din Topul Forbes se ridică la 110 miliarde de lei (în creștere cu 8% față de 2015), în timp ce profitul net cumulat atinge 7,2 miliarde de lei (cu 3% mai mare decât în 2015). 99 dintre companiile din Topul Forbes sunt deținute de familii, iar 49 sunt deținute de femei. Numărul total al salariaților celor 500 de companii este de 215.961.