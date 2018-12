Centenarul românesc, la München

Dând curs invitaţiei Consulatului României din München prin vocea Iuliei Ramona Chiriac, doi arădeni – mai exact Sântâneni, preşedintele de onoare HOG Sântana, Josef Lutz şi preşedinta Katharina Schmidt- au participat la evenimentul organizat cu prilejul aniversării a 100 de ani de la Marea Unire.

În fața unei săli pline, au cuvântat, printre alții, Iulia Ramona Chiriac, consulul României la München,, Barbara Stamm fosta președintă a Landului Bavaria și Ministrul pentru Familie, Muncă și Servicii Sociale din Bavaria, Kerstin Schreyer. Discursurile au fost urmate de un program artistic românesc, oferit de Călușarii din Rășinari, județul Sibiu, Corul Solemnis din București, elevii unei școli cu predare în limba română din München, în finalul evenimentului întinzându-se și Hora Unirii.

„Noi nu uităm de unde am plecat şi dacă perturbările istorice nu vor lua o altă traiectorie, ne întoarcem cu plăcere în România, la foştii colegi de şcoală, de armată, la vecini, neamuri şi la locurile în care am crescut, dar şi la mormintele strămoşilor noştri. Noi în România am trăit deja viitorul Europei, printre români, maghiari, germani, sârbi, croaţi, ucraineni, moldoveni… Cu deosebită bucurie şi noi, cei care nu mai locuim în România, am sărbătorit acest mare eveniment, Centenarul, la München”, spune Josef Lutz, cel care a reprezentat Sântana și Aradul la evenimentul din München.