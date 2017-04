Centru de Excelenţă în Urologie, demarat de UVVG şi UMFT

•„Sunt mândru de realizările Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad” – prof. dr. Deliu-Victor Matei

Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” a găzduit, în cadrul Școlii Doctorale, prelegerile interactive „Chirurgia robotică în urologie” și „Tehnici de învăţare în chirurgia robotică” susținute de visiting prof. dr. Deliu-Victor Matei, director adjunct al Institutului European de Oncologie din Milano, specialist urolog, expert în tehnici de chirurgie robotică, cu precădere în patologia urologică oncologică.

La eveniment au participat conducerea Universității de Vest „Vasile Goldiş” – prof. univ. dr. Coralia Cotoraci, rectorul UVVG, prof. univ. dr. Aurel Ardelean, președintele Universității, prof. univ. dr Anca Hermenean, prorector şi directorul Şcolii doctorale, conducători de doctorat dintre care îi amintim pe doamna prof. univ. dr. Maria Puşchiţă şi prof. univ. dr. Ioan Ioart, prof. univ. dr. Liana Moş, Director Departament de coordonare al facultăţilor din domeniul sănătate, cadre didactice, doctoranzi, rezidenţi, masteranzi și studenți din cadrul Facultății de Medicină a UVVG.

În cadrul prelegerilor, prof. dr. Deliu-Victor Matei a prezentat sistemele de predare și învățare ale tehnicii robotice, care este deosebit de extinsă, mai ales în țările occidentale şi care reprezintă viitorul chirurgiei moderne.

Dr. Deliu-Victor Matei, director adjunct la Institutul European Oncologic din Milano, departamentul Urologie, visiting profesor la UMF Cluj Napoca și UMF Timișoara, acum şi la Arad, a subliniat: „Am prezentat doctoranzilor, studenților și cadrelor didactice ale Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, prelegerea intitulată „Robotic Surgery in Urology (Nema propheta in patria…)”, referitoare la tehnologia robotică, chirurgia urologică și în alte afecțiuni genitale (incontinență urinară, prolaps genital etc.). Posibilitatea de a studia medicina în orașul tău natal și numărul mare de studenți care vin din România şi străinătate să studieze la Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad este deosebit de stimulant. Astfel, sunt mândru de realizările Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad. Îl cunosc foarte bine pe domnul prof. univ. dr. Ioan Ioiart care îmi este prieten de multă vreme, dar și pe fosta mea colegă de liceu, doamna prof. univ. dr. Liana Moș”.

Prof. univ. dr. Coralia Cotoraci, rectorul Universității de Vest „Vasile Goldiș”, a declarat: „L-am avut invitat pe dl. prof. dr. Deliu Matei, director adjunct al Institutului European Oncologic din Milano, în cadrul proiectul Centrului de Excelență în Urologie, care prinde contur, în urma parteneriatului Universității de Vest „Vasile Goldiș”, respectiv a Facultății de Medicină, cu Primăria Municipiului Arad și Consiliul Județean Arad. Este un parteneriat pentru constituirea unei echipe și a unui Centru de Excelenţă în Urologie împreună cu Universitatea „Victor Babeș” din Timișoara, unde şi domnul rector, prof. univ. dr. Marius Raica și-a arătat interesul de a participa la acest proiect”.

Prof. univ. dr. Ioan Ioiart, şeful Clinicii de Urologie din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad, conducător de doctorat în cadrul Școlii Doctorale de Medicină a UVVG, a precizat: „Am participat la conferința susținută de dr. Deliu-Victor Matei născut în Arad, medic specialist urolog în Milano, expert în chirurgia urologică, atât în ceea ce privește chirurgia clasică, laparoscopică și mai ales robotică, tatăl lui fiind regretatul distins oftalmolog și director medical la Spitalul Municipal. Dr. Deliu Victor Matei este o valoare profesională de talie internațională, fiind dublat de o disponibilitate de a învăța dezinteresat doctorii tineri. În fiecare an, de aproximativ 10 ani, organizează o sesiune de comunicări științifice și operații transmise în direct, la Cluj. Următorul nostru invitat, prin Școala Doctorală, va fi dr. Patrizio Rigatti din Milano, iar al treilea invitat, Rectorul Universității de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” Timișoara, prof. univ. dr. Marius Raica, tot arădean, care are o mare valoare profesională în histologie și medicina moleculară”, a subliniat prof. univ. dr. Ioan Ioiart, şeful Clinicii de Urologie din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad, conducător de doctorat în cadrul Școlii Doctorale de Medicină a Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad.