Centură în regim de întuneric, la Arad

Centura în regim de autostradă a Aradului nu oferă siguranţă totală. Iluminatul de pe întreaga lungime a by-pass Arad, cum este denumită centura noastră, este avariat aproape în întregime. Şoferii care circulă pe acolo au sesizat faptul că, de luni de zile, încă din toamna anului trecut, din miile de corpuri de iluminat de pe autostradă funcţionează numai câteva zeci. Asta în condiţiile în care, fiind atât de aproape de oraş, şoseaua a fost proiectată şi construită drept o autostradă urbană. Drept urmare, pentru siguranţa deplină a traficului, încă de la faza de proiect s-a decis ca drumul să fie iluminat pe toată lungimea lui de 12,2 kilometri. Iluminatul este necesar mai ales la nodurile de coborâre şi de urcare de pe şi pe autostradă. Însă nici măcar în aceste puncte critice becurile nu ard peste tot. Chiar dacă, după cum am precizat deja, problema este una veche, de 5-6 luni de zile, cei de la Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Timişoara, care administrează centura în regim de autostradă a municipiului Arad, nu au luat nicio măsură pentru remedierea defecţiunilor. Şoferii spun că merg kilometri întregi prin beznă, după care urmează câteva zeci sau sute de metri de drum luminat, după care intră din nou în întuneric, şi tot aşa. Per total, peste 90 la sută din iluminatul variantei de ocolire Arad are iluminatul defect.

Interpelaţi pe marginea acestui subiect, reprezentanţii DRDP Timişoara susţin că există un contract cadru pentru lucrări de întreţinere a iluminatului, numai că, din cauza lipsei bugetului, nu se poate semna un contract subsecvent, adică ţintit pe lucrare. „În luna februarie a acestui an a fost semnat un contract cadrul pentru întreţinerea iluminatului pe toată Regionala. Acum, urmează să se semneze un contract subsecvent pentru reparaţiile concrete care trebuie realizate. Trebuie precizat faptul că o echipă a DRDP şi a firmei care a câştigat contractul pentru întreţinerea iluminatului s-a deplasat deja pe varianta de ocolire Arad, unde a fost realizată o inspecţie şi s-a făcut un necesar în ceea ce priveşte lucrările care urmează să fie realizate. Din păcate, contractul subsecvent nu poate fi semnat decât după ce va fi aprobat bugetul. Până atunci, nu putem angaja cheltuieli”, a declarat Sebastian Horvath, purtătorul de cuvânt al DRDP Timişoara.

Cauză necunoscută

Nu ştim, deocamdată, care este motivul pentru care centura Aradului în regim de autostradă este scufundată în beznă. Cauzele ar putea fi furtul de cabluri, defectarea unor contactori, probleme la reţeaua de alimentare a şoselei sau probleme la reţeaua Enel. Un lucru este sigur: este imposibil ca mii de lămpi să se fi ars toate deodată.