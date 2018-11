Centură pentru Flavius Biea!

ARAD. Prima gală profesionistă de box organizată în Arad a adunat în tribunele „Polivalentei” peste 1500 de împătimiţi ai sportului cu mănuşi. „Vinovat” a fost Ruben Stoia, omul care a avut „nebunia” de a pune pe piciore Gala Campionilor 2018. E adevărat, a avut susţinerea unor oameni deschişi la ideea de nou, deputaţii PSD Arad, Dorel Căprar şi Adrian Todor.

Favoriţii s-au impus în cele opt partide ale galei. Spre încântarea celor peste 200 de susţinători veniţi din ţara vecină, pugiliştii maghiari au câştigat în ring. Este vorba despre Zoltan Kispal, Renato Eged şi Mate Kis, cel din urmă intrând în posesia centurii WBO Inter Continental. Şi pugiliştii români au triumfat: Daniel Buciuc, Cezar Juratoni şi Alexandru Jur. Cele mai aşteptate dueluri i.-au avut în prim-plan pe sportivi arădeni.

La categoria semi-grea, Eduard Gafencu l-a făcut KO pe Titusz Szabo, care a avut nevoie de zece minute pentru a-şi reveni din „lumea viselor”. Meciul vedetă al serii, având ca miză Centura IBA Inter Continental, l-a opus pe arădeanul Flavius Biea, stabilit la Timișoara de 15 ani și pe venezueleanul Yeison Gonzales. Fostul campion mondial și european la cadeți l-a obligat pe pugilistul sud-american să arunce prosopul în runda a cincea, spre deliciul întregii săli. „Mi-am dorit foarte mult să boxez la Arad, nu am mai făcut-o de foarte mulți ani. Sunt născut aici, dar am continuat la Timișoara spre marea performanță. Această centură va rămâne la mine mult timp de acum încolo, nu ca cealaltă pe care am pierdut-o destul de repede. E un nou început în drumul spre a ajunge campion mondial”, a declarat Biea.

Neobositul Ruben Stoia s-a declarat mulţumit de reuşita evenimentului, fiind gata pentru noi provocări: „A fost un eveniment peste așteptări, cu meciuri foarte frumoase. Aș vrea să mulțumesc publicului arădean care a venit în număr foarte mare și au susținut sportivii. Dacă faci ceva cu sufletul, rezultatele apar, am satisfacția și împlinirea că am realizat ceva frumos pentru arădeni. Sper să mai organizăm astfel de evenimente și pe viitor la Arad”.