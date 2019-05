Cere extinderea programului „Rabla”

Programul „Rabla” a ajuns în acest an la a 15-a ediție, fiind alocați nu mai puțin de 322 de milioane de lei pentru românii care doresc să-și achiziționeze o mașină nouă. În 2019, se preconizează că aproximativ 35 de mii de români vor avea posibilitatea să-şi înlocuiască maşinile mai vechi de 8 ani cu altele noi, mai puţin poluante.

Deputatul Adrian Todor susține că acest program ar trebui extins și pentru motociclete și scutere. „În ultimii ani, sute de mii de români au avut posibilitatea să-și achiziționeze o mașină nouă, prin acest program susținut cu fonduri guvernamentale. An de an, programul s-a extins, de la«Rabla clasic», la «Rabla plus» și până la «Rabla pentru electrocasnice». Mai întâi au fost incluse doar autoturismele, apoi autoutilitarele, mașinile electrice, s-a extins programul de la persoane fizice, la persoane juridice. Cred că ar fi oportun ca și deținătorii de motociclete sau scutere să fie sprijiniți prin acest program al Guvernului României, dându-li-se posibilitatea să-și achiziționeze și ei o motocicletă sau un scuter nou. Sunt convins că foarte mulți români și-ar dori un astfel de program. De altfel, a și fost demarată o strângere de semnături în acest sens, de către un ONG, inițiativă care a adunat mulți susținători și pe care am decis să o sprijin. Sper ca acest demers să fie încununat cu succes, iar de anul viitor, dacă nu chiar din acest an, să reușim să introducem și motocicletele în programul Rabla”, spune deputatul PSD Arad Adrian Todor.