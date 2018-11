Cerinţele lui Popa către tineri

Trei sunt cerinţele antrenorului Ionuţ Popa către jucătorii de la UTA: „Să lupte pentru orice minge, să alerge până la epuizare şi să respecte indicaţiile tactice”. Dacă le respectă, indiferent de rezultatul final, tehnicianul utist se va declara mulţumit. Precum în repriza a doua a jocului pierdut la Bacău. Spune Mister.

Cei trei penali

„Duminică, ora 13 – în direct pe DigiSport şi Telekom Sport – întâlnim o echipă de tradiţie, aflată peste noi în clasament, care are un nucleu de 7-8 jucători care evoluează împreună de doi-trei ani. Vom merge pe linia întineririi echipei. Dacă la Bacău am început jocul cu cinci jucători sub 21 ani şi am terminat folosind 8, cu FC Argeş, probabil, că voi începe cu 7-8 astfel de jucători sub 21 ani” – a spus Popa. Întrebat despre posibilitatea ca echipa din Trivale să primească drept de promovare, Mister a punctat, în stilu-i caracteristic: „Dacă cei trei care ne conduc ţara, Iohanis, Dragnea şi Tăriceanu, au dosare penale şi pot rămâne la şefia României, de ce nu ar primi FC Argeş drept de promovare în Liga 1?”.

Unii pleacă, alţii vin

După Vădrariu, alţi doi jucători renegaţi de tehnicianul arădean, Cubleşan şi Pop, şi-au reziliat, amiabil, contractele cu UTA. În locul lor sunt testaţi un jucător de la „lanterna roşie”, Dacia Brăila şi un fundaş albanez care nu ne spune nimic, care, probabil, vor pleca aşa cum au venit. Dar, cu siguranţă, vin alţii. Explică Ionuţ Popa: „Suntem în discuţii cu cel puţin 15 jucători străini. Aşteptăm să vedem dacă ne vom stabiliza financiar. Nu mai vrem să păcălim jucătorii, dar nici ei pe noi. În ultimele două sezoane, UTA se făcea că-i plăteşte, ei se făceau că joacă fotbal”. Trist, dar adevărat…

Un nou partener

Directorul general de la UTA, Codru Grădinariu, a prezentat un nou partener: „Avem plăcerea să anunţăm că alături de UTA a venit compania timişoreană Red Ring, nume important pe piaţa sistemelor de aer condiţionat, care a achiziţionat pachetul Bronze. Suntem bucuroşi de alăturarea companiei Red Ring lângă brandul UTA şi ne dorim ca drumul pe care îl vom parcurge împreună să fie unul cu rezultate frumoase”.