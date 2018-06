CET Arad anunţă intrarea în insolvenţă

Directorul CET Arad, Robert Maloş, a anunţat că centrala termică din afara oraşului a intrat în insolvenţă. Opţiunea pentru această soluţie a fost făcută în urma deciziei furnizorului de gaz (la care CET Arad are datorii istorice) de a institui poprire pe terţ, în cazul de faţă asupra CET Hidrocarburi. „Dacă poprirea pe conturile terţului va fi validată, atunci CET Hidrocarburi nu va putea să-şi plătească salariile propriilor angajaţi timp de trei luni de zile” – a atenţionat Robert Maloş. Pentru a evita această situaţie, „CET Arad a hotărât să intre în insolvenţă şi solicităm ridicarea popririi de pe conturile blocabile astfel încât să se poată desfăşura un plan de reorganizare” – a precizat directorul CET Arad în cadrul unei conferinţe de presă susţinute luni, la Primăria Arad.

Plan de reorganizare

Robert Maloş a subliniat că nu există motive de îngrijorare pentru arădeni pentru că „intrarea în insolvenţă a centralei nu înseamnă oprirea centralei, ci dimpotrivă: noi încercăm să scoatem centrala din impasul în care este. Asta înseamnă depunerea unei cereri de intrare în insolvenţă, care va fi urmată într-un termen de maximum şase luni de un plan de reorganizare. Planul de reorganizare înseamnă reînceperea funcţionării. Asta înseamnă că noi va trebui să reîncepem funcţionarea. Şi vom reîncepe funcţionarea” – a dat asigurări directorul Robert Maloş.

Potrivit acestuia, CET Arad are în prezent datorii cumulate de 108 milioane de lei, către CFR (13,5 milioane de lei datorie principală şi peste 37 de milioane datorie de penalităţi), la E-On Gaz (o datorie istorică, neplătită de peste trei ani) şi la un alt furnizor de gaz (21 milioane de lei). „Noi ne propunem ca prin planul de reorganizare – chiar dacă nu vom putea achita toate datoriile în acelaşi timp, în trei sau patru ani – să putem demonstra că ne putem plăti măcar porţiuni din aceste datorii” – a mai explicat Robert Maloş.

Mesajul primarului

Atât el, cât şi primarul Gheorghe Falcă au evidenţiat lipsa de implicare din ultimii ani a guvernului în chestiunea CET.

„În 2010-2011 Guvernul României şi-a plătit partea pentru funcţionarea acestei centrale termice: peste 110 milioane de lei. În următorii şase ani: în 2012 zero, în 2013 zero, în 2015 zero. Deci în şase ani, doar 28 de milioane de lei, ceea ce confirmă decalajul pe care îl are astăzi CET-ul. Vorbim de perioada în care CET funcţiona pe cărbune, în care CET îşi transporta cărbunele cu cei de la CFR Marfă şi prima trecere de la cărbune la gaz, când am avut prima companie de gaz” – a declarat edilul Aradului.

Gheorghe Falcă a transmis, de asemenea, un mesaj de liniştire pentru arădeni: „Decizia pe care a luat-o CET este o decizie de a veni exact în sprijinul cetăţenilor pentru a furniza în continuare agent termic. De aici încolo, instituţiile care vor să-şi recupereze banii trebuie să găsească soluţii. Mai ales că cei de la CFR Marfă au fost la guvern, au avut sprijinul ministrului Energiei, dar nu au avut sprijinul ministrului de Finanţe – pentru că, la rândul lor, ei sunt datori la statul român. Eu cred că o astfel de centrală, dacă nu este sprijinită şi guvernamental, nu poate să funcţioneze” – a conchis primarul Falcă.